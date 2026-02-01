Imke Courtois laat zich scherp uit over supporters die over de schreef gaan

Als er iets is wat de moeite waard is, dan zijn het wel leuke derby's of andere wedstrijden waarbij beide ploegen ook supporters hebben die er om diverse redenen helemaal voor gaan.

De Clasico tussen Anderlecht en Standard, de matchen tussen Gent en Club Brugge, de Limburgse derby tussen Genk en STVV, de bekerwedstrijd tussen Mechelen en Lierse, de Vlasico’s (Kortrijk – Zulte Waregem) of Wasico’s (Lokeren – Beveren), …

Rivaliteit als wapen in plaats van als brandstof

Aan derby’s, streekduels of andere leuke wedstrijden geen gebrek. Soms loopt het echter ook eens uit de klauwen, zoals met de Limburgse derby eerder dit seizoen met alle gevolgen van dien - al zijn er nog andere wedstrijden en houden we ook ons hart vast voor Standard - Anderlecht.

“Rivaliteit maakt deel uit van de ziel van het voetbal”, is ook Imke Courtois duidelijk in De Zondag daarover. “Maar soms lijkt het alsof de ziel gegijzeld wordt door zij die het hardst roepen, of door een boekhouding die beslissingen neemt die haaks staan op de beleving in de tribunes.”

Ultra’s op het dak van Imke Courtois

“Een kleine gemutste groep die zich boven de wedstrijd zet. Rivaliteit als wapen in plaats van brandstof. Achteraf nog wat ultra’s op mijn dak, want ik deins niet terug om dit te benoemen”, aldus de analiste heel scherp.

Courtois vindt het dan ook mooi dat ploegen zowel op als naast het veld de grenzen zoeken en ze houdt van rivaliteit, maar er is een verschil tussen het vuur aanwakkeren en het stadion in lichterlaaie zetten. Benieuwd wat het op Sclessin wordt.