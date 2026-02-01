Reactie Terechte nederlaag? Steunpilaren Club Brugge kiezen hun woorden heel precies

Terechte nederlaag? Steunpilaren Club Brugge kiezen hun woorden heel precies
De nederlaag van Club Brugge op het veld van Union zal door de meeste waarnemers als terecht bestempeld worden. Konden de steunpilaren van blauw-zwart dit ook toegeven? Ze kozen hun woorden zorgvuldig om dit niet helemaal luidop uit te spreken, maar erkenden wel dat het offensief te weinig was.

Hans Vanaken zag alleszins geen gebrek aan inzet langs Brugse zijde. "We hebben er alles aan gedaan, maar ze verdedigden met man en macht. Dan moet die bal eens goed vallen, maar dat gebeurde niet. Eigenlijk was het een wedstrijd die in mijn opzicht geen winnaar verdiende. Zij dreigden in de eerste helft ook amper, maar die hoekschop valt voor hen goed voor de voeten."

Dat is niet bepaald een erkenning over de rechtvaardigheid van de uitslag. Nochtans was Vanaken er zich wel van bewust dat Club Union zelden in de problemen bracht. "Met voorzetten konden we ook niet gevaarlijk zijn tegen hun torens. Je probeert wat beweging te creëren met drie dynamische jongens voorin, maar Union verdedigde goed."

Union maakt reputatie waar

Volgens Simon Mignolet heeft Union zijn reputatie inzake de identiteit van het team weer helemaal waargemaakt. "Union is heel erg stug, zowel aanvallend als verdedigend. We zijn ook te weinig gevaarlijk geweest om echt aanspraak te maken op een doelpunt." Zo verwoordt Mignolet de prestatie van Club op aanvallend vlak.

Zowel bij hem als Vanaken is goed te horen dat de woorden slim gekozen zijn om de nederlaag niet te dramatiseren, zonder het verloop van de wedstrijd geweld aan te doen. Mignolet trachtte ook nog uit te leggen wat de Brugse intenties precies waren. "Ik denk dat het plan was om op de voetballende manier eruit te komen tegen een fysiek sterke tegenstander."

Nipte nederlaag voor Club Brugge

Mignolet vindt ook niet dat dit totaal mislukt is. Alleen was er in de zone van de waarheid te weinig dreiging, waardoor Club Brugge met een nipte nederlaag huiswaarts keerde. "Op bepaalde momenten kwamen we er ook goed uit, maar we kwamen gewoon iets te kort."

