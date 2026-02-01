Speelt Standard uitblinker tegen Anderlecht nog kwijt? Bang afwachten voor Rouches

Standard boekte een belangrijke overwinning tegen Anderlecht en Rafiki Saïd speelde daarin opnieuw een hoofdrol. Zijn prestaties leiden tot sportieve waardering én toenemende transferinteresse.

Uitblinker in de topper tegen Anderlecht

Saïd was beslissend voor Standard met een doelpunt en een assist. De flankaanvaller bevestigde daarmee zijn vorm in wedstrijden tegen topclubs. Eerder trof hij ook doel tegen Club Brugge, Antwerp en Charleroi. “In de grote matchen zie je de grote spelers”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Hij gaf aan dat hij elke wedstrijd gemotiveerd is, maar dat een seizoen schommelingen kent.

De speler hoopt dat de recente prestatie het vertrouwen binnen de ploeg versterkt. Hij benadrukte dat dergelijke wedstrijden richting het vervolg van de competitie een belangrijke rol kunnen spelen. Zijn bijdrage onderstreept zijn waarde voor de selectie.

Vertrekt Rafiki Saïd nog deze maand?

Saïd geniet belangstelling van een buitenlandse club die bereid is een aanzienlijk bedrag te investeren. Ondanks die interesse richt hij zich voorlopig op Standard. “Ik voel me goed in het project van Standard en ben hier gelukkig.” Daarmee gaf hij aan dat een vertrek op korte termijn niet zijn prioriteit is.

De mercato loopt nog enkele dagen in de meeste landen, maar Saïd gaf aan dat hij verwacht bij de club te blijven. “Wanneer sluit de mercato? Maandagavond? Dan ben ik dinsdag normaal gezien nog hier.”

De club volgt de situatie nauwgezet, maar er is geen indicatie dat een transfer wordt doorgedrukt. Toch lijkt het nog eventjes bang afwachten voor de Rouches of ze hun sterkhouder in deze wintermercato nog verliezen.