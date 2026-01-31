Zelfs Kompany durft het niet aan bij Bayern, maar Hasi doet het wel met Nathan De Cat

Nathan De Cat (17) speelt dit seizoen uitzonderlijk veel voor Anderlecht, maar dat begint zijn tol te eisen. Naast het intensieve wedstrijdschema moet hij ook zijn laatste jaar van de humaniora afronden, waardoor rust schaars is.

Het werd al duidelijk tegen Dender, toen zijn bandage aan het kniegewricht opviel. Besnik Hasi besloot hem toch te laten starten, ondanks dat hij niet optimaal had getraind na die tik tegen Gent. De Cat zal zelden klagen, maar de fysieke belasting is groot.

De komende weken wordt het extra zwaar: vier topwedstrijden in elf dagen, onder meer tegen Standard en Antwerp. Hasi staat voor een dilemma: alles spelen of toch één match laten rusten om overbelasting en blessures te vermijden.

Kompany is veel voorzichtiger met Lennart Karl

Volgens Transfermarkt is De Cat de vierde duurste Europese speler van 17 jaar of jonger en heeft hij tot nu toe 2.140 minuten gespeeld, ver boven andere talenten zoals Lennart Karl of Jorthy Mokio. Historisch gezien is dat uitzonderlijk voor een speler van zijn leeftijd.

Specialisten waarschuwen dat het lichaam van De Cat nog niet volledig ontwikkeld is. Oud-voorbereider Mario Innaurato vergelijkt hem bij Sudinfo met Lukaku en benadrukt dat de jonge middenvelder voorzichtig moet worden begeleid om blessures te voorkomen, ondanks zijn talent en mentaliteit.

Zijn mogelijke afwezigheid is een probleem voor Anderlecht, want hij is essentieel voor het spel en het fysieke niveau op het middenveld. Concurrenten als Yari Verschaeren of Enric Llansana kunnen zijn plaats innemen, maar missen het totaalprofiel van De Cat.