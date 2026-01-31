🎥 De magie kleeft nog altijd aan zijn voeten: Eden Hazard vindt opnieuw de weg naar de netten

Eden Hazard schitterde gisteravond in de derde editie van de 'match for hope'. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om zijn liefde voor Chelsea en Real Madrid te benadrukken.

Elk jaar, al drie jaar lang, wordt het 'match for hope' gespeeld tussen voormalige voetballers en influencers om geld in te zamelen ten voordele van kansarme kinderen wereldwijd. Eden Hazard maakte onder meer deel uit van de partij.

We zullen niet beweren dat de voormalige Rode Duivel een even drukke agenda heeft als toen hij professioneel voetballer was, maar dit is wel zijn tweede galawedstrijd in één week na die in Monaco.

Een doelpunt als kers op de taart

Gisterenavond kwam hij enkele oude bekenden tegen, zoals Kaká, Didier Drogba en Thierry Henry. Eden toonde zich bovendien decisief doordat hij zijn team naar een 3-1-voorsprong hielp, uitstekend bediend door Marcelo in het zestienmetergebied.

Na de ontmoeting werd de Brainois gevraagd naar de beste club waar hij ooit heeft gespeeld. Zijn antwoord was zoals gewoonlijk erg eerlijk: "Mijn ervaring bij Chelsea was fantastisch, maar als club is Real Madrid de beste. De absolute nummer één", lachte hij, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Het moet gezegd worden dat de Madrilense club altijd al een fascinatie bij hem teweeg heeft gebracht: "Vanaf het moment dat ik begon te voetballen, zei ik tegen mijn vader dat ik voor Real Madrid wilde spelen. Ik zou nooit bij Barça hebben getekend. Mijn droom was Real Madrid. Natuurlijk houd ik van de speelstijl van Barça, maar Hala Madrid".

