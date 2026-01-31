Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"
Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Standard en RSC Anderlecht zou wel eens vurig kunnen worden op Sclessin. Zowel de supporters van Standard als die van Anderlecht zijn niet echt in de wolken met hoe hun team speelt - en dan zeggen we het met een ferm eufemisme.

De supporters van Standard kwamen vorige week in opstand na de zware nederlaag tegen KAA Gent met 0-4. Daarbij drongen enkelen zelfs de kleedkamer van de Rouches binnen in een toch wel grimmig sfeertje alles samen.

Supporters Standard én Anderlecht niet tevreden

En ook bij Anderlecht morden de fans dat het een lievenlust was. Tegen FCV Dender EH raakten ze niet verder dan een gelijkspelletje en dat was niet naar de zin van de supporters, die echt wel meer verwachten van hun fanions.

Standard - Anderlecht wordt dus een wedstrijd waarin beide ploegen moeten scoren en punten pakken om de supporters te paaien. En daar zit ook meteen het explosieve van de match, toch als het afhangt van onder meer Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck vreest dat Standard - Anderlecht niet zal worden uitgespeeld

In het verleden zijn er al Clasico's geweest waar de match vroegtijdig werd gestaakt. Vanhaezebrouck vreest voor een herhaling van dat scenario: “Ik vrees dat de mogelijkheid bestaat dat die wedstrijd niet uitgespeeld wordt."

"Alleen als het gelijk blijft, zal het rustig zijn. Zodra er een doelpunt valt, zal er met één of meer vuurpijlen worden gegooid. Als een ploeg op twee goals voorsprong komt, vrees ik dat de match niet wordt uitgespeeld. Ik heb daar echt schrik voor", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Wat denkt u?

23%
41%
5%
32%

Je kan nog stemmen tot 03/02/2026 11:00.

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (01/02).

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Hein Vanhaezebrouck

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

