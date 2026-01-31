Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

De wedstrijd tussen Standard en RSC Anderlecht zou wel eens vurig kunnen worden op Sclessin. Zowel de supporters van Standard als die van Anderlecht zijn niet echt in de wolken met hoe hun team speelt - en dan zeggen we het met een ferm eufemisme.

De supporters van Standard kwamen vorige week in opstand na de zware nederlaag tegen KAA Gent met 0-4. Daarbij drongen enkelen zelfs de kleedkamer van de Rouches binnen in een toch wel grimmig sfeertje alles samen.

Supporters Standard én Anderlecht niet tevreden

En ook bij Anderlecht morden de fans dat het een lievenlust was. Tegen FCV Dender EH raakten ze niet verder dan een gelijkspelletje en dat was niet naar de zin van de supporters, die echt wel meer verwachten van hun fanions.

Standard - Anderlecht wordt dus een wedstrijd waarin beide ploegen moeten scoren en punten pakken om de supporters te paaien. En daar zit ook meteen het explosieve van de match, toch als het afhangt van onder meer Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck vreest dat Standard - Anderlecht niet zal worden uitgespeeld

In het verleden zijn er al Clasico's geweest waar de match vroegtijdig werd gestaakt. Vanhaezebrouck vreest voor een herhaling van dat scenario: “Ik vrees dat de mogelijkheid bestaat dat die wedstrijd niet uitgespeeld wordt."

"Alleen als het gelijk blijft, zal het rustig zijn. Zodra er een doelpunt valt, zal er met één of meer vuurpijlen worden gegooid. Als een ploeg op twee goals voorsprong komt, vrees ik dat de match niet wordt uitgespeeld. Ik heb daar echt schrik voor", klinkt het in Het Nieuwsblad.