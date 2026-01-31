Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

Dit weekend staan Union SG en Club Brugge tegenover elkaar. De twee topteams hebben er een knappe Europese midweek opzitten en strijden in een rechtstreeks duel om de leidersplaats in de Jupiler Pro League - al kan ook STVV er mee vandoor gaan.

De resultaten van zowel Club Brugge als Union SG in de Champions League mogen niet worden onderschat. Blauw-zwart pakte tien punten en moest spelen tegen liefst vier ploegen die de top-8 uiteindelijk hebben gehaald.

Het hele mooie parcours van Club Brugge is bijzonder straf te noemen

Geen enkel team uit de top-36 moest spelen tegen vier teams uit de top-8. Verder speelden de Bruggelingen tegen Atalanta (15e), Monaco (21e), Marseille (25e) en Kairat Almaty (36e). Zes van de acht teams haalden dus ook de volgende ronde. 

"En vooral ook de manier waarop ze dat gedaan hebben. Dat mag nog eens onderstreept worden. Niet met veel geluk of door een klein gaatje. Ook dat is anders dan bij de allereerste kwalificatie voor de achtste finales", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza.

Ook Union SG verdient lof volgens Peter Vandenbempt

En ook Union SG heeft het bij zijn debuut op het allerhoogste niveau - toch nog iets anders dan de Europa League van de voorbije jaren - ook prima gedaan met 9 op 24. Het kwam uiteindelijk slechts één cruciaal puntje (of zeven doelpunten) te kort.


"Jaar na jaar, in welke beker ze zich ook presenteren, doen ze dat uitstekend en zijn ze een uitstekende ambassadeur van het Belgisch voetbal. En dat is nu absoluut niet anders geweest", heeft Vandenbempt ook veel lof voor de Brusselaars.

Volg Union SG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (01/02).

