Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

Club Brugge heeft zich als negentiende weten te plaatsen voor de volgende ronde in de Champions League. Dat blauw-zwart tien punten wist te pakken is heel erg mooi, zeker gezien de relatieve sterkte van de tegenstanders. Dat blijkt ook uit de statistieken.

Club Brugge pakte liefst tien punten uit acht wedstrijden in de League Phase van de Champions League. En dat ondanks het feit dat ze toch tegen een paar heel stevige tegenstanders moesten spelen. Teams in vorm bovendien.

Club Brugge speelde tegen de meeste topploegen van alle teams

Zo speelde blauw-zwart tegen Arsenal (1e), Bayern München (2e), FC Barcelona (5e) en Sporting Lissabon (7e). Liefst vier teams uit de top-8 dus als tegenstander, waarin Club Brugge 1 op 12 pakte - een gouden punt tegen Barcelona in de eindafrekening.

Geen enkel team uit de top-36 moest spelen tegen vier teams uit de top-8. Verder speelden de Bruggelingen tegen Atalanta (15e), Monaco (21e), Marseille (25e) en Kairat Almaty (36e). Zes van de acht teams haalden dus ook de volgende ronde.

Heel erg knappe resultaten van Club Brugge in Champions League

Tegen Juventus Turijn of Atlético Madrid moet het zich dan ook niet bij voorbaat kansloos achten. De loting voor de tussenronde is voorzien op vrijdag om 12 uur 's middags. Dan weten de Bruggelingen waar ze zich in februari mogen aan verwachten.



Ter vergelijking: Union SG speelde achtereenvolgens in zijn campagne tegen PSV (28e), Newcastle United (12e), Internazionale (10e), Atlético Madrid (14e), Galatasaray (20e), Marseille (25e), Bayern München (2e) en Atalanta (15e). Ook zes teams die zich plaatsten, maar wel maar eentje uit de top-8.