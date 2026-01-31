Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

Het wordt een heel interessant voetbalweekend op de Belgische voetbalvelden. Er is de clash op Sclessin tussen Standard en Anderlecht, er is de onverwachte topper tussen STVV en ploeg in vorm Charleroi en er is uiteraard Union SG tegen Club Brugge.

De topper tussen Union SG en Club Brugge zal niet doorslaggevend zijn in het titeldebat - de matchen in de play-offs tussen beide ploegen tellen al voor het dubbele van de punten natuurlijk. En toch is het een belangrijk duel.

Club Brugge heeft een straffer middenveld dan Union SG volgens Hein Vanhaezebrouck

Zowel de Brusselaars als de Bruggelingen zullen na een prima Europese midweek nog eens een statement willen maken. De voorbije jaren wonnen de bezoekers al vaker op bezoek bij Union dan de thuisploeg zelf kon winnen.

Het verschil gaat volgens Hein Vanhaezebrouck op het middenveld gemaakt worden: "Het middenveld van Club Brugge is straffer. Onyedika is terug. Stankovic is fantastisch. Vanaken heeft weer extra vertrouwen getankt", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Waarom Club Brugge de strijd om het middenveld zal winnen

Hij ziet ook dat er met een opnieuw fitte Tzolis op de flanken ook nog een troef loopt. En bij Union SG is Van de Perre geschorst, wat ook een slok op de borrel speelt. Vanhaezebrouck ziet niet meteen een vervanger voor hem.

"Ze hebben die nieuwe Zweed Besfort Zeneli, maar ik weet niet of die al klaar zal zijn om te spelen. Dus het zal weer Schoofs worden, denk ik. Dat weegt toch minder zwaar door. Met Schoofs, Zorgane en El Hadj zullen ze op het middenveld het onderspit delven tegen die drie man van Club Brugge."