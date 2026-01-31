Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

De titelstrijd lijkt dit jaar nog wel eens heel spannend te kunnen worden. Dit weekend staat er een topper tussen Union SG en Club Brugge op het programma. Of kan STVV dit jaar een woordje meespreken in het titeldebat?

Als Union SG dit weekend niet wint van Club Brugge en STVV doet dat wél tegen Charleroi, dan zijn De Kanaries de leider in de Jupiler Pro League. En dus lijken ze ook eens te meer te kunnen meestrijden tot het einde, toch?

Franky Van der Elst laat zich uit over de titel: Club Brugge en Union de kanshebbers

"STVV wordt geen kampioen. Als ze de reguliere competitie goed afsluiten, zit er zeker een Europees ticket in. Maar de titel? Nee, dat is voor Union of Club Brugge", is Franky Van der Elst meteen duidelijk in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Van der Elst is wel fan van hoe STVV speelt, met toch heel wat goede spelers tussen de lijnen. "Vrancken kiest ook altijd voor het echte voetbal, trekt zich niet makkelijk terug. Dat maakt het aantrekkelijker", aldus nog de gewezen middenvelder van Club Brugge.

Hein Vanhaezebrouck verwacht ook een strijd tussen Union SG en Club Brugge

Ook Hein Vanhaezebrouck is duidelijk in zijn analyse: "Wie weet hebben we na het weekend wel Sint-Truiden als nieuwe leider. Dat zou zomaar kunnen. Maar voor alle duidelijkheid: het zal tussen Union en Club Brugge gaan voor de titel."

Lees ook... Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'›

Een scenario zoals Leicester City in Engeland of Lierse in ons land alweer bijna dertig jaar geleden? Dat moeten we niet meteen verwachten. Al mag STVV ons natuurlijk het tegendeel bewijzen de komende acht speeldagen én in de Champions' Play-offs.