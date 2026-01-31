'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

Club Brugge blijft vol inzetten op Andreas Schjelderup. De 21-jarige Noorse winger staat helemaal bovenaan het verlanglijstje van blauw-zwart, al kan het late sprookje in de Champions League op woensdag mogelijk roet in het eten gooien.

Een weekje geleden maakten we al wereldkundig dat de transfer van Anders Schjelderup van Benfica naar Club Brugge zeer dichtbij kwam. De speler had zelfs al meteen een persoonlijk akkoord te strikken met Club Brugge.

Club Brugge blijft inzetten op transfer van Anders Schjelderup

En dus was het afwachten wat het op clubniveau zou gaan worden. Club Brugge zou volgens Portugese bronnen een concreet bod hebben neergelegd van 8 miljoen euro, plus 3 miljoen aan mogelijke bonussen. Daarmee komt het totaal op 11 miljoen euro, al wilde Benfica zelf meer.

Zij drongen aan op een bedrag van minstens elf miljoen euro aan gegarandeerde bedragen. Hier en daar werd zelfs al geopperd dat ze bij de Portugezen niet meer zinnens waren om Schjelderup überhaupt nog te laten gaan.

Tweede duurste inkomende transfer voor Club Brugge?

Club Brugge zelf wil voorlopig van geen wijken weten en trok de voorbije dagen naar Portugal om er met de clubleiding van Schjelderup te gaan praten. En dat zou stilaan voor een doorbraak moeten gaan zorgen voor blauw-zwart.

Lees ook... Club Brugge blijft hoog inzetten: blauw-zwart blijft gaan voor heel dure inkomende transfer›

Volgens A Bola willen ze in Portugal minstens elf miljoen gegarandeerd en ook nog wat bonussen, terwijl Club Brugge tot dusver nog maar tot elf miljoen in totaal ging. De kloof tussen vraag en aanbod wordt wel kleiner en na Yaremchuk kan het de duurste inkomende transfer voor blauw-zwart ooit worden.