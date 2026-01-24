'Club Brugge heeft beet: akkoord voor miljoenentransfer nabij'

Club Brugge wil deze winter nog toeslaan op de transfermarkt om zijn titelkansen te vergroten. Blauw-zwart mikt daarbij op een opvallende naam en de miljoenentransfer komt steeds dichterbij volgens Portugese bronnen.

Club Brugge wil zich deze wintermercato nog versterken met oog op de titelstrijd. De Bruggelingen zoeken actief naar een nieuwe flankaanvaller en zouden die wel eens gevonden kunnen hebben met Andreas Schjelderup.

Club Brugge heeft persoonlijk akkoord met Schjelderup

De 21-jarige Noorse winger staat helemaal bovenaan het lijstje bij blauw-zwart. Benfica wil hem wel niet zomaar laten gaan en zou tot vijftien miljoen euro willen. Eerder werd al duidelijk dat Club Brugge wel een persoonlijk akkoord zou hebben met Schjelderup.

De Bruggelingen zouden een eerste bod van 11 miljoen euro hebben ingediend bij Benfica, maar dat zou onvoldoende zijn. Dat Schjelderup zelf wel openstaat voor een overstap naar Brugge kan wel helpen in de onderhandelingen.

Club Brugge wil tot 12 miljoen euro stijgen

Club Brugge is ondertussen volgens A Bola bereid om tot 12 miljoen euro te stijgen, inclusief bonussen; Benfica wil meer, maar beide ploegen groeien stilaan wel naar elkaar toe - al hebben de Portugezen zelf wel flink in hem geïnvesteerd.



Volgens de krant kan het armworstelen nu beginnen, al willen beide partijen er eigenlijk wel gaan uitkomen. En zo komt een deal voor Schjelderup wel steeds dichterbij voor Club Brugge - belangrijk in operatie titel.