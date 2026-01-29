Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Club Brugge blijft vol inzetten op Andreas Schjelderup. De 21-jarige Noorse winger staat helemaal bovenaan het verlanglijstje van blauw-zwart, maar het late sprookje in de Champions League op woensdag zou mogelijk roet in het eten kunnen gooien.

Een weekje geleden maakten we al wereldkundig dat de transfer van Anders Schjelderup van Benfica naar Club Brugge zeer dichtbij kwam. De speler had zelfs al een persoonlijk akkoord te strikken met Club Brugge.

En dus was het afwachten wat het op clubniveau zou gaan worden. Club Brugge zou volgens Portugese bronnen een concreet bod hebben neergelegd van 8 miljoen euro, plus 3 miljoen aan mogelijke bonussen. Daarmee komt het totaal op 11 miljoen euro, al wilde Benfica zelf meer.

Club Brugge wil Anders Schjelderup van Benfica nog steeds in huis halen

Zij drongen aan op een bedrag van minstens elf miljoen euro aan gegarandeerde bedragen. Club Brugge zou eventueel willen meewerken aan een transfer waarbij er tot 12 miljoen euro kan gewerkt worden, inclusief bonussen.

Het armworstelen was daarmee volop bezig. De wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid kan nu echter roet in het eten gooien. Door het late sprookje en de 4-2 winst doen de Portugezen nog wat langer mee op het kampioenenbal. Scheljderup scoorde overigens twee keer in de wedstrijd tegen Real Madrid.





En dat zou hen ook kunnen aanzetten om het geweer van schouder te veranderen. Volgens Gianluca Di Marzio zouden ze afzien van een wintertransfer en hem willen houden tot (minstens) komende zomer. Een doorn in het oog van blauw-zwart.