DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

Hij werd opgeleid bij Anderlecht tussen 2004 en 2016. Nu heeft Nathan De Medina een nieuwe club gevonden in België. De centrale verdediger heeft een contract getekend bij Olympic Charleroi, momenteel de hekkensluiter van de Challenger Pro League.

Na twaalf jaren in de jeugdopleiding van Sporting Anderlecht heeft Nathan De Medina in 2016 voor het eerst afscheid genomen van Sporting Anderlecht om OH Leuven op huurbasis te versterken. Een seizoen later trok hij richting Moeskroen, waar hij drie seizoenen lang zou spelen tot het faillissement van de club.

Nathan De Medina vertrok naar het buitenland voor diverse avonturen

De centrale verdediger waagde daarna een Duits avontuur bij Arminia Bielefeld en daarna bij Eintracht Braunschweig, voordat hij tekende bij Partizan Belgrado. Afgelopen seizoen liep zijn contract af en kwam hij zonder club te zitten.

Met 140 wedstrijden in het professionele voetbal (waaronder bijna 45 in de Jupiler Pro League en zo'n veertig in de Bundesliga), bleef de 28-jarige speler zes maanden zonder club op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Nathan De Medina tekent bij Olympic Charleroi

Hij heeft die nu uiteindelijk gevonden in deze maand januari. De informatie is officieel: Nathan De Medina heeft zich bij Olympic Charleroi gevoegd, wiens transferverbod deze vrijdag werd opgeheven. Na enkele weken proef bij de Dogues zou de verdediger al in de groep moeten zitten voor de thuiswedstrijd tegen Francs Borains dit weekend.

Daarnaast kondigde Olympic ook de komst aan van Thomas Ephestion, een 30-jarige verdedigende middenvelder uit Martinique die onder meer de kleuren van RWDM en Westerlo heeft gedragen. Hij speelde bij Saint-Priest, in de Franse National 2. Eerder op de dag maakte Olympic ook de komst wereldkundig van verdediger Mike Bettinger.



