Datum: 31/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?
Foto: © photonews

Cercle Brugge ontvangt in Jan Breydel Antwerp en wil graag zijn opmars verderzetten. The Great Old wil dan weer aanknopen met een zege na twee nederlagen op rij.

Voor Cercle loopt het de voorbije weken een stuk beter met 8 op 12. De Vereniging deed dat vooral op verplaatsing met zeges op OH Leuven en Westerlo en een gelijkspel in Genk. Thuis hield Cercle ook Union op een gelijkspel. 

Cercle staat wel nog altijd voorlaatste, maar heeft evenveel punten als OH Leuven. Als het de Relegation Play-offs wil vermijden, dan moet de Vereniging de komende weken nog punten pakken en dat zal niet makkelijk worden. 

Met onder meer Charleroi (uit), Club Brugge (thuis), KAA Gent (uit) zijn de volgende drie speeldagen pittig voor Cercle. Een tweede thuiszege dit seizoen tegen Antwerp zou dan ook welgekomen zijn voor de Vereniging. 

Knoopt Antwerp weer aan met zege? 

Antwerp moet zich dan weer snel herpakken als het de top zes nog wil halen. Na een 13 op 15 stokte de machine van Antwerp plots en verloor The Great Old op het veld van Dender en thuis tegen Charleroi. 


Cercle heeft geen goede thuisreputatie, maar Antwerp doet dit seizoen niet veel beter op verplaatsing. The Great Old pakte maar 9 op 30 en maar twee keer winnen, maar deed dat wel op Club Brugge en in Gent. 

Vergelijking Cercle Brugge - Antwerp

Positie

14
8

Punten

21
27

Gewonnen

4
7

Verloren

9
9

Gescoorde doelpunten

28
24

Doelpunten tegen

31
24

Gele kaarten

43
45

Rode kaarten

2
2

Onderlinge duels gewonnen

3
7
15
04/10 20:45 Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/03 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Antwerp Antwerp
06/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/04 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
09/12 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Antwerp Antwerp
30/07 13:30 Antwerp Antwerp 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/04 16:00 Antwerp Antwerp 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Antwerp Antwerp
09/04 20:45 Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/10 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
20/01 21:00 Antwerp Antwerp 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/08 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
19/01 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Antwerp Antwerp
21/09 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/12 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Antwerp Antwerp
25/08 20:00 Antwerp Antwerp 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/01 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
13/11 16:00 Antwerp Antwerp 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/10 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/08 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Antwerp Antwerp
10/04 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Antwerp Antwerp
07/11 20:00 Antwerp Antwerp 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/04 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Antwerp Antwerp
08/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
09:15

Cercle Brugge ontvangt in Jan Breydel Antwerp en wil graag zijn opmars verderzetten. The Great Old wil dan weer aanknopen met een zege na twee nederlagen op rij.

