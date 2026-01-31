LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

Cercle Brugge ontvangt in Jan Breydel Antwerp en wil graag zijn opmars verderzetten. The Great Old wil dan weer aanknopen met een zege na twee nederlagen op rij.

Voor Cercle loopt het de voorbije weken een stuk beter met 8 op 12. De Vereniging deed dat vooral op verplaatsing met zeges op OH Leuven en Westerlo en een gelijkspel in Genk. Thuis hield Cercle ook Union op een gelijkspel.

Cercle staat wel nog altijd voorlaatste, maar heeft evenveel punten als OH Leuven. Als het de Relegation Play-offs wil vermijden, dan moet de Vereniging de komende weken nog punten pakken en dat zal niet makkelijk worden.

Met onder meer Charleroi (uit), Club Brugge (thuis), KAA Gent (uit) zijn de volgende drie speeldagen pittig voor Cercle. Een tweede thuiszege dit seizoen tegen Antwerp zou dan ook welgekomen zijn voor de Vereniging.

Knoopt Antwerp weer aan met zege?

Antwerp moet zich dan weer snel herpakken als het de top zes nog wil halen. Na een 13 op 15 stokte de machine van Antwerp plots en verloor The Great Old op het veld van Dender en thuis tegen Charleroi.



Cercle heeft geen goede thuisreputatie, maar Antwerp doet dit seizoen niet veel beter op verplaatsing. The Great Old pakte maar 9 op 30 en maar twee keer winnen, maar deed dat wel op Club Brugge en in Gent.