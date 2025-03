Cercle Brugge wringt te veel kansen de nek om tegen matig en jong Antwerp

Cercle Brugge en Antwerp hebben de punten gedeeld. In een bijzonder matige wedstrijd pakte Ravych een kwartier voor tijd rood, maar Antwerp kon niet profiteren.

Cercle Brugge stond met thuiswedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge en een uitwedstrijd tegen Anderlecht nog voor een lastige opdracht in het slot van de reguliere competitie. Punten pakken om de play-downs te vermijden was de opdracht.

Antwerp wilde dan weer zo veel mogelijk punten pakken voor de start van de play-offs. The Great Old moest het wel doen zonder Janssen, Odoi en Praet, waarmee geen risico’s werden genomen. Doumbia begon dan weer op de bank.

De thuisploeg begon het beste aan de wedstrijd, maar op een echt grote kans was het 20 minuten wachten. De bal werd breed gelegd in de zestien, de inlopende Minda zette de bal maar net naast het doel van Lammens.

Bij Antwerp was het aanvallend bijzonder mager, een schot van net buiten de zestien van Riedewald was de enige bal tussen de palen. Een schot dat over ging van Van Der Bruggen was verder het enige noemenswaardige.

Ravych pakt rood, ook geen goals in de tweede helft

Een logische 0-0 aan de rust, maar na de pauze ging vooral Cercle op zoek naar de openingsgoal. Maar het gebrek aan scorend vermogen bleef schrijnend. Minda, Somers en Brunner wrongen de kansen de nek om.

Agyekum scoorde wel na een uur, maar dat deed hij vanuit buitenspel. Een kwartier voor tijd moest Cercle wel met tien verder na rood voor Ravych. De verdediger trapte de doorgebroken Kerk aan en moest gaan douchen.

Antwerp probeerde, met de twee 18-jarige debutanten Achihi en David, de drie punten nog binnen te halen. The Great Old dwong nog enkele corners af, maar scoren lukte niet meer. Cercle Brugge en Antwerp schieten niet veel op met het gelijkspel.