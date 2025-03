Om rekening mee te houden: Union dartelt voorbij Dender en is andermaal winnaar van het weekend

In de Jupiler Pro League was het een hele drukke zaterdag. De laatste wedstrijd die op het programma stond was er eentje tussen Union SG en Dender. De thuisploeg liet daarin niets heel van de bezoekers en zo zijn de Brusselaars andermaal de winnaar van het weekend.

KRC Genk had op vrijdagavond al punten gemorst tegen Charleroi en zaterdagnamiddag raakte Club Brugge niet voorbij KAA Gent. Op die manier kon Union SG andermaal de winnaar van het weekend gaan worden.

En dat zou ook lukken, want de Brusselaars hielden al bij al makkelijk de punten thuis tegen Dender. De ploeg uit Denderleeuw moet zo ook de laatste speeldagen van het seizoen toch nog een beetje naar achteren kijken in de stand.

Snelle dubbele voorsprong voor Union SG

Sébastien Pocognoli voerde één wijziging door in vergelijking met de Brusselse derby: El Hadj kwam Boufal vervangen. En El Hadj toonde de hele wedstrijd heel veel goesting, waardoor Verrips al snel in actie moest schieten om een vroege achterstand te vermijden.

Op het halfuur was het plots wél raak. Eerst week een vrije trap van Rasmussen af in de muur, waardoor de 1-0 op het scorebord kwam. Enkele minuten later kon El Hadj zijn briljant halfuurtje bekronen met de dubbele voorsprong, al was er voorafgaand wel ogenschijnlijk handspel van Rasmussen.

VAR van dienst Laforge greep echter niet in en daardoor was de match eigenlijk bij de rust al gespeeld. Ook na de koffie gingen de Brusselaars door op het elan en via een snelle strafschop werd het 3-0 via Promise David.

Union baas boven baas

Na wat wissels aan beide kanten kon Scheidler vanop een corner de eer redden voor de bezoekers, maar in het slot van de wedstrijd kon Mohammed Fuseini nog het mooiste doelpunt van de avond maken.

Door de 4-1 komt Union tot op een puntje van Club Brugge en tot op tien punten van leider Genk. Na de halvering van de punten zijn dat er nog vijf en zo wordt Union stilaan ook een ploeg om rekening mee te houden. Dender is mathematisch nog niet gered.