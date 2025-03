🎥 Paniek in de tent: speler Union zijgt plots neer, coach Pocognoli komt met meer duiding

Ousseynou Niang werd in het slot van de wedstrijd gewisseld door coach Pocognoli. Meteen nadien moest hij zichtbaar bijkomen en werd hij onwil. Hij moest gaan zitten en kwam niet meer recht.

Uiteindelijk moest hij worden afgevoerd. Union SG gaf uiteindelijk aan dat hij door de medische staff werd gescreend en stabiel is. Ook coach Pocognoli liet zich achteraf uit over de zaak.

Ousseynou Niang felt unwell following his substitution, but our medical team has confirmed that he is stable and okay. pic.twitter.com/AxCxRjN77l