Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Sabbe - Onyedika
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sabbe - Onyedika
"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst
Club Brugge krijgt deze winter interesse uit Turkije voor Raphael Onyedika. Blauwzwart lijkt echter niet van plan om mee te werken aan een vertrek. (Lees meer)
Foto: © photonews
'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'
Inter blijft actief zoeken naar versterking voor de rechterflank. In dat proces komt de naam van Kyriani Sabbe steeds nadrukkelijker in beeld. (Lees meer)
