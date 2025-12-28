Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Sabbe - Onyedika

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sabbe - Onyedika

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

Club Brugge krijgt deze winter interesse uit Turkije voor Raphael Onyedika. Blauwzwart lijkt echter niet van plan om mee te werken aan een vertrek. (Lees meer)