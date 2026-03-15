Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester United heeft Aston Villa met 3-1 geklopt in een duel om de derde plaats. Senne Lammens en Amadou Onana stonden allebei tussen de lijnen.

Manchester United - Aston Villa 3-1

Het duel tussen Belgische landgenoten draaide uit in het voordeel van Senne Lammens. Dit weekend stond hij tegenover Amadou Onana en de doelman van Manchester United toonde zich sterk, waardoor hij zijn ploeg hielp om de bovenhand te nemen.

De Red Devils wonnen met 3-1 van Aston Villa. Beide ploegen stonden voor de aftrap gelijk in punten. De winnaar zou de derde plaats in de stand overnemen. Casemiro opende de score voor United. Barkley bracht Aston Villa na een uur spelen weer in de wedstrijd met de gelijkmaker, waardoor het duel helemaal openbrak.

Lammens stond machteloos bij die fase. Manchester United maakte vanaf de 70e minuut het verschil. Cunha zette de Reds opnieuw op voorsprong, waarna Sesko de 3-1 maakte en zo de zege definitief veiligstelde. United neemt daarmee een kleine voorsprong op Aston Villa in het klassement.

Liverpool - Tottenham 1-1

The Reds werden de winnaar van het weekend, want heel wat andere ploegen lieten punten liggen. Zo ook Liverpool, dat in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen laagvlieger Tottenham Hotspur en zo opnieuw twee punten meer in het krijt staat van Manchester United.

Daardoor moet Liverpool stilaan toch gaan opletten. Er waren dit weekend overigens opvallend veel gelijke spelen in de Premier League. Tottenham staat daardoor ook nog steeds maar één puntje boven de rode lijn van de degradatie.

15/03/2026 15:00Crystal Palace - Leeds United0-0
15/03/2026 15:00Nottingham Forest - Fulham0-0
15/03/2026 15:00Manchester United - Aston Villa3-1
15/03/2026 17:30Liverpool FC - Tottenham1-1

 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Aston Villa
Senne Lammens

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 30
Sunderland Sunderland 0-1 Brighton Brighton
Burnley Burnley 0-0 Bournemouth Bournemouth
Chelsea Chelsea 0-1 Newcastle United Newcastle United
Arsenal Arsenal 2-0 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 1-1 Manchester City Manchester City
Crystal Palace Crystal Palace 0-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-0 Fulham Fulham
Manchester United Manchester United 3-1 Aston Villa Aston Villa
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 16/03 Wolverhampton Wolverhampton

Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved