🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

Everton dacht met een punt weg te gaan bij Arsenal, maar verloor uiteindelijk met 2-0. Alsof dat nog niet genoeg was, werd de entourage van Thierno Barry hard aangepakt door supporters... van de eigen Toffees.

Het stond in de 89e minuut nog 0-0. Maar Viktor Gyökeres liet het Emirates Stadium rechtveren door op de valreep de score te openen. De jonge Max Dowman verdubbelde daarna de voorsprong in de extra tijd. De stemming was dus bedrukt in het kamp van de bezoekers.

Na de wedstrijd klaagde spits Thierno Barry op zijn sociale media het geweld aan dat zijn entourage te verwerken kreeg. Naasten van de Franse spits werden afgetuigd terwijl ze tussen de supporters van Everton zaten.

𝗗𝗘𝗦 𝗔𝗠𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗧𝗛𝗜𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗬 𝗢𝗡𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗔̀ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗠𝗜𝗥𝗔𝗧𝗘𝗦 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗨𝗠 ! 😱😓



Ce genre d’actes n’a pas sa place dans les stades de football… 😡



"Dit soort gedrag hoort niet thuis in een stadion. Ik had vrienden meegenomen zodat ze van de match konden genieten, maar hun avond is verpest door een paar idioten", betreurt Barry. "Voetbal moet een plek zijn waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt."

Onaanvaardbaar geweld

"Dit soort houding hoort niet thuis in deze sport en wordt simpelweg niet getolereerd. Mijn vrienden en de andere aangevallen personen moesten door de beveiliging van Arsenal en de politie geëscorteerd worden uit vrees voor represailles", legt de 23-jarige uit Lyon uit.





Thierno Barry brak door dankzij zijn 20-goalseizoen bij Beveren. Nadien bevestigde hij bij FC Basel en Villarreal. Zijn 11 doelpunten in La Liga leverden hem vorige zomer een transfer van 30 miljoen naar Everton op. Hij zit dit seizoen aan zes goals, maar verloor recent zijn basisplaats. Dit incident zal er niet voor zorgen dat hij zich beter in zijn vel voelt.