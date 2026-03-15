🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters
Everton dacht met een punt weg te gaan bij Arsenal, maar verloor uiteindelijk met 2-0. Alsof dat nog niet genoeg was, werd de entourage van Thierno Barry hard aangepakt door supporters... van de eigen Toffees.

Het stond in de 89e minuut nog 0-0. Maar Viktor Gyökeres liet het Emirates Stadium rechtveren door op de valreep de score te openen. De jonge Max Dowman verdubbelde daarna de voorsprong in de extra tijd. De stemming was dus bedrukt in het kamp van de bezoekers.

Na de wedstrijd klaagde spits Thierno Barry op zijn sociale media het geweld aan dat zijn entourage te verwerken kreeg. Naasten van de Franse spits werden afgetuigd terwijl ze tussen de supporters van Everton zaten.

"Dit soort gedrag hoort niet thuis in een stadion. Ik had vrienden meegenomen zodat ze van de match konden genieten, maar hun avond is verpest door een paar idioten", betreurt Barry. "Voetbal moet een plek zijn waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt."

Onaanvaardbaar geweld

"Dit soort houding hoort niet thuis in deze sport en wordt simpelweg niet getolereerd. Mijn vrienden en de andere aangevallen personen moesten door de beveiliging van Arsenal en de politie geëscorteerd worden uit vrees voor represailles", legt de 23-jarige uit Lyon uit.

Thierno Barry brak door dankzij zijn 20-goalseizoen bij Beveren. Nadien bevestigde hij bij FC Basel en Villarreal. Zijn 11 doelpunten in La Liga leverden hem vorige zomer een transfer van 30 miljoen naar Everton op. Hij zit dit seizoen aan zes goals, maar verloor recent zijn basisplaats. Dit incident zal er niet voor zorgen dat hij zich beter in zijn vel voelt.

LIVE: La Louvière houdt voorsprong voorlopig vast in Brugge: rusten!

LIVE: Doelhout houdt Anderlecht weer van voorsprong, nu mikt Saliba op de kruising!

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

2e klasse

 Speeldag 30
RSCA Futures RSCA Futures 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-2 SK Beveren SK Beveren
Seraing Seraing 2-2 Jong Genk Jong Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Luik FC Luik FC 0-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-1 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 3-1 Francs Borains Francs Borains

