Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

Een kolkende Bosuil was zondagavond getuige van een spektakelrijke tweede helft tegen Standard. Antwerp was langer de mindere ploeg maar was uiteindelijk toch nog teleurgesteld met een gelijkspel tegen de Rouches.

"Nee, het was geen grootse wedstrijd", trapt Antwerp-trainer Joseph Oosting een open deur in op de persconferentie na Antwerp-Standard dat op een 1-1 gelijkspel eindigde. "'Het was jammer dat we geen resultaat konden boeken", aldus Oosting.

Antwerp begon afwachtend aan de eerste helft maar daar was volgens de Nederlandse trainer een logische verklaring voor: "We hadden verwacht dat Standard, dat de drie punten toch moet nemen, naar voor ging stormen. Ze hadden wel de bal maar op één fase na geen grote kansen in de eerste helft", verklaarde Oosting.

De Great Old kwam beter uit de kleedkamer maar was zelf ook niet in de mogelijkheid om echt gevaar te creëren. Daarna nam Standard over maar na een penaltyfout van Foulon én een rode kaart voor diezelfde Foulon enkele minuten later werd het toch nog 1-0 dankzij Valencia.

"Die penalty, oké daar kan ik in komen. Die rode kaart is voor mij veel lastiger om te slikken, van een ervaren speler notabene", vindt Oosting. "Je kan over een kaart discussiëren maar met zijn ervaring moet hij niet in die situatie komen waarin hij zo snel na zijn eerste ook een tweede gele kaart pakt", analyseert hij.

Na die rollercoaster in de tweede helft kwam Standard in extremis toch nog langszij. "Als je zo reageert met 10 man en nog scoort, is het enorm jammer dat je niet wint. We waren niet super maar had ons het net iets meer gegund", besluit Joseph Oosting.

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

LIVE: La Louvière houdt voorsprong voorlopig vast in Brugge: rusten!

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

LIVE: Doelhout houdt Anderlecht weer van voorsprong, nu mikt Saliba op de kruising!

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

LIVE: Play-off1-ticket(s) op het spel tussen Anderlecht en Mechelen in uitverkocht Achter de Kazerne

Hasi doet boekje open over zijn relatie met Renard en het dossier van Rits

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

Anderlecht heeft mooie winst geboekt met aanstelling van Taravel: "In die volgorde"

Succesformule op tafel: zo kan KV Mechelen Anderlecht kloppen volgens Philippe Albert

Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 La Louvière La Louvière

