Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

Een kolkende Bosuil was zondagavond getuige van een spektakelrijke tweede helft tegen Standard. Antwerp was langer de mindere ploeg maar was uiteindelijk toch nog teleurgesteld met een gelijkspel tegen de Rouches.

"Hadden storm verwacht"

"Nee, het was geen grootse wedstrijd", trapt Antwerp-trainer Joseph Oosting een open deur in op de persconferentie na Antwerp-Standard dat op een 1-1 gelijkspel eindigde. "'Het was jammer dat we geen resultaat konden boeken", aldus Oosting.

Antwerp begon afwachtend aan de eerste helft maar daar was volgens de Nederlandse trainer een logische verklaring voor: "We hadden verwacht dat Standard, dat de drie punten toch moet nemen, naar voor ging stormen. Ze hadden wel de bal maar op één fase na geen grote kansen in de eerste helft", verklaarde Oosting.

De Great Old kwam beter uit de kleedkamer maar was zelf ook niet in de mogelijkheid om echt gevaar te creëren. Daarna nam Standard over maar na een penaltyfout van Foulon én een rode kaart voor diezelfde Foulon enkele minuten later werd het toch nog 1-0 dankzij Valencia.

Rode kaart

"Die penalty, oké daar kan ik in komen. Die rode kaart is voor mij veel lastiger om te slikken, van een ervaren speler notabene", vindt Oosting. "Je kan over een kaart discussiëren maar met zijn ervaring moet hij niet in die situatie komen waarin hij zo snel na zijn eerste ook een tweede gele kaart pakt", analyseert hij.



Na die rollercoaster in de tweede helft kwam Standard in extremis toch nog langszij. "Als je zo reageert met 10 man en nog scoort, is het enorm jammer dat je niet wint. We waren niet super maar had ons het net iets meer gegund", besluit Joseph Oosting.