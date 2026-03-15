Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

Mits een driepunter maakte Standard nog kans op de top 6 en een plekje in de Champions' Play Offs. Maar na een 1-1 gelijkspel op de Bosuil tegen Antwerp lijkt die opdracht nu quasi onmogelijk.

Niet profiteren

De Rouches hadden zeker de kansen om de drie punten mee te graaien in Deurne-Noord, dat vond ook trainer Vincent Euvrard. "Na de eerste helft alleen al konden we met twee doelpunten verschil aan de leiding staan", opende hij zijn persconferentie na het 1-1 gelijkspel.

In de tweede helft had de thuisploeg even het overwicht maar na een dubbele wissel van Euvrard op het uur nam Standard opnieuw de controle van de partij in handen. Het kwartje viel bijna in de richting van Standard maar Ilaimaharitra miste een strafschop en ook wanneer Foulon op enkele minuten tijd twee gele kaarten kreeg, konden de Rouches niet profiteren.

Altijd winnen

Uiteindelijk moest Standard blij zijn dat ze tegen 10 Antwerp-spelers nog een 1-0 achterstand konden omkeren naar een 1-1 gelijkspel. Alhoewel, blij... De top 6 is nu wel zo goed als zeker gaan vliegen voor Standard. "In de 7 minuten blessuretijd na onze gelijkmaker gingen we misschien wel wat overhaast te werk", analyseert Euvrard.

Saïd, Nguene, Bates, Lawrence, Hautekiet (!).. hadden allemaal de 0-1 aan hun voeten maar kwamen niet tot scoren. "We moesten deze wedstrijd altijd winnen maar laten het natuurlijk niet alleen hier liggen. Er zijn meerdere wedstrijden geweest waarin we kansen hadden om meer punten te pakken, net zoals vandaag.



"We hebben de wedstrijd gespeeld die we moesten spelen met wel wat kansen", gaat Euvrard verder. "Maar uiteindelijk is voetbal toch een grappig spelletje. De matchen die je absoluut moet winnen en ook verdient te winnen, winnen we niet", besluit hij teleurgesteld.