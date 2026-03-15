Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

Aernout Van Lindt Muzamel Rahmat
Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia
Charles De Ketelaere heeft na meer dan een maand afwezigheid opnieuw minuten gemaakt bij Atalanta. De Rode Duivel viel in in de wedstrijd tegen Internazionale. En zo heeft Rudi Garcia er opnieuw een optie bij.

Charles De Ketelaere stond dit weekend opnieuw op het veld. Na iets meer dan een maand afwezigheid viel de Rode Duivel zaterdagavond in bij Atalanta tegen Inter. Hij kwam in de 76e minuut in, met als doel opnieuw matchritme op te doen.

Charles De Ketelaere speelt een kwartier voor Atalanta Bergamo

De Belg kwam terug van een knieoperatie. Hij raakte geblesseerd op training bij zijn club en moest onder het mes. Geen overhaaste comeback dus: een kwartiertje om opnieuw gevoel te krijgen is de eerste stap in de goede richting.

Inter leidde met 1-0 toen CDK in het spel kwam. Enkele minuten later maakte Atalanta gelijk in de 82e minuut. Een belangrijk punt, want La Dea strijdt om de top zes te halen en volgend seizoen Europees voetbal af te dwingen.

Keert Charles De Ketelaere terug bij de nationale ploeg?

Die terugkeer kan ook goed nieuws zijn voor Rudi Garcia. De bondscoach maakte zich de voorbije weken zorgen over het aantal geblesseerden bij de Rode Duivels. De Ketelaere kan voorin een extra optie bieden.


De ex-speler van Club Brugge kan als valse negen spelen, als alternatief voor Romelu Lukaku die deze keer normaal gezien niet wordt opgeroepen. Het blijft afwachten of De Ketelaere in de selectie zit voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico. De bondscoach maakt zijn selectie volgende vrijdag bekend.

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen" Reactie

🎥 Anderlecht-trainer Taravel weigert van Bertaccini zondebok te maken: "Het gaat niet om hem alleen"

Lammens versus Onana (en meer lekkers) in de Premier League

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest" Reactie

🎥 Van Brederode in geschiedenisboeken KVM: "Anderlecht volgens mij niet de favoriete club van Vanderbiest"

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

"Gelijkspel dat aanvoelt als verlies" voor Teuma en Standard

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Club Brugge heeft nieuws over Hans Vanaken

Delirium ADK: KV Mechelen voor het eerst naar Play-off 1, Anderlecht vervloekt doelhout en rood Bertaccini

Cijfers swingen de pan uit voor speler KRC Genk: "Soort speler waardoor je verliefd wordt op voetbal"

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

🎥 Familie van ex-speler uit JPL aangevallen ... door eigen supporters

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

Ontgoocheling troef bij Standard-trainer Euvrard nu top 6 quasi onmogelijk wordt na debacle op de Bosuil

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard Reactie

Joseph Oosting heeft moeite met één bepaalde fase en wijst richting eigen speler na duel tegen Standard

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

"Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Kapitaalsvernietiging? De keuze van Taravel tegen Mechelen maakt het andermaal pijnlijk duidelijk

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Geen top 6 voor Rouches: Antwerp en Standard delen de punten na knotsgekke tweede helft

Lokeren in crisis? Dit doen ze op het veld - en Lommel haalt uit

🎥 Wouter Vrancken is duidelijk na nederlaag in Limburgse derby: "Eigenlijk verliep alles goed, behalve..."

Levert recordtransfer Club Brugge nog meer op? 'Chelsea, Man City en Bayern openen de jacht'

🎥 "Ze kunnen niet normaal doen": Standardfans maken het te bont in Antwerp en krijgen storm van kritiek

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Reactie

🎥 KRC Genk klopt STVV in Limburgse derby: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Binnenkort een zestienjarige in doel? Noodlot achtervolgt Vincent Kompany

Moedige getuigenis van speler Anderlecht: "Bij de U10 noemden ze me een neger"

Eén flits maakt het verschil in zeer matige derby tussen Genk en STVV

'Alarmfase rood: Arsenal klopt aan voor nieuwe sterkhouder Club Brugge'

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 Raskin in bloedvorm, eerste goal voor Tuur Rommens: Belgische connectie slaat toe

🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

(Gewezen) Great Old-toppers komen de supporters opzwepen in Antwerp - Standard

🎥 Club Brugge-coach Ivan Leko is duidelijjk na zeer moeilijke wedstrijd op Westerlo

D-Day voor Belgisch voetbal: drie teams op één dag zeker van Champions' Play-offs?

Al acht jaar geen Rode Duivel, maar hij leeft nog steeds op hoop: "Gebrek aan erkenning"

Dit is het moment waarop Rudi Garcia de volgende selectie van de Rode Duivels bekend zal maken

🎥 Dubbel feest in Kortrijk: volgende week kan promotie al een feit zijn

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

Wesley Sonck beaamt uitspraken van Olivier Deschacht: "Hij zal niet de enige zijn"

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?

 Speeldag 29
Torino Torino 4-1 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 1-1 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 2-1 Lecce Lecce
Udinese Udinese 0-1 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 0-2 Genoa Genoa
Pisa Pisa 3-1 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 0-1 Bologna Bologna
Como Como 2-1 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 1-0 AC Milan AC Milan
Cremonese Cremonese 16/03 Fiorentina Fiorentina

