Wat een hoopvol weekend: speler keert terug, opnieuw een extra alternatief voor Rudi Garcia

Charles De Ketelaere heeft na meer dan een maand afwezigheid opnieuw minuten gemaakt bij Atalanta. De Rode Duivel viel in in de wedstrijd tegen Internazionale. En zo heeft Rudi Garcia er opnieuw een optie bij.

Charles De Ketelaere stond dit weekend opnieuw op het veld. Na iets meer dan een maand afwezigheid viel de Rode Duivel zaterdagavond in bij Atalanta tegen Inter. Hij kwam in de 76e minuut in, met als doel opnieuw matchritme op te doen.

Charles De Ketelaere speelt een kwartier voor Atalanta Bergamo

De Belg kwam terug van een knieoperatie. Hij raakte geblesseerd op training bij zijn club en moest onder het mes. Geen overhaaste comeback dus: een kwartiertje om opnieuw gevoel te krijgen is de eerste stap in de goede richting.

Inter leidde met 1-0 toen CDK in het spel kwam. Enkele minuten later maakte Atalanta gelijk in de 82e minuut. Een belangrijk punt, want La Dea strijdt om de top zes te halen en volgend seizoen Europees voetbal af te dwingen.

Keert Charles De Ketelaere terug bij de nationale ploeg?

Die terugkeer kan ook goed nieuws zijn voor Rudi Garcia. De bondscoach maakte zich de voorbije weken zorgen over het aantal geblesseerden bij de Rode Duivels. De Ketelaere kan voorin een extra optie bieden.



De ex-speler van Club Brugge kan als valse negen spelen, als alternatief voor Romelu Lukaku die deze keer normaal gezien niet wordt opgeroepen. Het blijft afwachten of De Ketelaere in de selectie zit voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico. De bondscoach maakt zijn selectie volgende vrijdag bekend.