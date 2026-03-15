Issame Charaï richt zich na nederlaag meteen tot de fans van Westerlo

KVC Westerlo hield Club Brugge zaterdagavond lange tijd in bedwang, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter. Toch overheerste bij Issame Charaï na afloop vooral trots over de prestatie van zijn ploeg.

KVC Westerlo heeft zaterdag met 1-2 verloren van Club Brugge. De Kemphanen verdienden misschien wel meer, waardoor het toch een ietwat zure nasmaak kreeg. Gemengde gevoelens bij trainer Issame Charaï, want hij was toch vooral trots na afloop.

Hij was ook duidelijk over wat beter moest. "De details. Dat is voor mij het grootste verschil geweest, maar hier kun je wel verder op bouwen. Zeker als je zo kunt spelen tegen Club Brugge", vertelde hij op zijn persmoment.

Charaï bedankt de Westerlo-supporters

Charaï zag veel goede dingen van zijn ploeg. "Als ze ons ruimte geven, kunnen we heel gevaarlijk zijn. Je ziet ook dat we oplossingen vinden als we de bal hebben. Dat is heel belangrijk, dat we als ploeg kunnen variëren in ons spel. Daarna zijn het de details. De bal moet eens goed vallen."

Na de nederlaag werden de Kemphanen veroordeeld tot de Europe Play-offs. De supporters bleven wel alles geven, waar Charaï heel veel respect voor toont.

Lees ook... "Niks tegen de pers zeggen": zorgen bij Club Brugge om Vanaken zijn heel groot›

"Nogmaals, ik wil de fans ook ongelooflijk bedanken voor hun steun en het feit dat ze ons zo naar voren hebben geroepen. Ik ben ook blij met hun reactie. Ik denk dat ze heel blij waren met het spel dat de jongens hebben gebracht", aldus de T1 van Westerlo.