🎥 Hallo Rudi Garcia? Belg scoort opnieuw op prachtige wijze en zet kandidatuur kracht bij

Mika Godts werd nog niet opgeroepen door Rudi Garcia, maar dat kan niet lang meer duren. De Ajacied maakte dit weekend opnieuw een prachtige goal en zet daarmee zijn kandidatuur alvast kracht bij.

Zaterdag zorgde Mika Godts opnieuw voor spektakel tegen Sparta Rotterdam. Naast een assist scoorde de Belg ook een heerlijke goal in de omschakeling: met vernietigende kapbewegingen zette hij zijn verdediger te kijk, waarna hij de doelman verschalkte.

Mika Godts scoorde al veertien(!) keer in de Eredivisie voor Ajax Amsterdam

Het was al de 14e van het seizoen voor Godts in de Eredivisie, en zijn assist voor Davy Klaassen eerder was zijn 9e van dit seizoen. Cijfers die hem tot een van de uitblinkers in Nederland maken: hij sloot pas zo'n twee jaar geleden aan bij het eerste elftal van Ajax Amsterdam.

Mika Godts draait Shurandy Sambo dol in de counter 😵‍💫#ajaspa pic.twitter.com/feoXKSxRys — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2026

Gezien zijn bloedvorm en de vele afwezigen in verschillende linies zou het sterk verbazen als Rudi Garcia geen beroep doet op Mika Godts voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico. De selectie van Garcia wordt aanstaande vrijdag bekendgemaakt.

Mika Godts eindelijk bij de Rode Duivels?

Godts zelf vindt dat hij zijn kans al had kunnen krijgen, maar ontkrachtte recent het hardnekkig gerucht dat hij een oproep voor de U21 zou hebben geweigerd. "Dat zou getuigen van een arrogantie die ik nooit heb gehad. De keren dat ik afzegde, gaf ik prioriteit aan mijn lichaam."





"Ik zie het als een kracht dat ik die keuzes durfde maken. Ik ben daar altijd transparant over geweest", klonk het. Het woelwater van Ajax staat in elk geval op het lijstje en profiteert daarbij onder meer van de afwezigheid van Charles De Ketelaere om op te schuiven in de pikorde.