Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen

Voormalig jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt in Griekenland te tekenen
Othmane Boussaid speelt voorlopig nog in de Verenigde Arabische Emiraten, maar staat op het punt om deze winter zijn grote comeback te maken in Europa.

Boussaid werd geboren in Kortrijk. De 25-jarige Belgisch-Marokkaanse linksbuiten genoot zijn opleiding bij de Kerels, Club Brugge en Lierse, voordat hij in 2018 België verruilde voor Utrecht.

Hij werd voor één seizoen uitgeleend aan NAC Breda, maar kwam vooral in actie voor Utrecht. Hij speelde 144 wedstrijden voor de club (11 goals, 18 assists), waarvan 126 in de Eredivisie. In 2024 trok de speler dan naar de Verenigde Arabische Emiraten om voor Al-Nasr te spelen.

Daar tekende hij een lucratief contract, maar de overeenkomst van de speler loopt midden 2026 af, waardoor hij nu al op zoek is naar een mogelijke nieuwe werkgever.

Boussaid zal in Griekenland tekenen

Volgens de Griekse pers en Transferfeed zal Boussaid nu tekenen bij Aris Thessaloniki. Hij zou in januari aansluiten bij de club en maandag zijn medische keuring ondergaan.

Bij Aris, de nummer zeven in Griekenland, zou een contract van 2,5 jaar klaarliggen. Boussaid is de eerste winterstransfer van de club, die ook Noah Fadiga (ex-Gent) op de loonlijst staan heeft.

