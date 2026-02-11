Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

Club Brugge staat voor een dubbele clash met Atlético Madrid in de Champions League. Voor wie niet meereist naar Spanje, voorziet blauw-zwart een alternatief in eigen huis.

Club Brugge moet nog play-offs spelen om door te stoten naar de volgende ronde in de Champions League. Met Atlético Madrid lootte blauw-zwart al een zware tegenstander.

De heenwedstrijd vindt plaats op 18 februari om 21u, op Jan Breydel. Dat wil dus zeggen dat Club in eigen huis een goede uitgangspositie kan proberen te veroveren voor de terugwedstrijd.

Die vindt een week later plaats in Madrid, op 24 februari om 18u45. Er zullen ongetwijfeld veel fans de verplaatsing maken, maar om verschillende redenen kunnen uiteraard niet alle supporters die willen naar Spanje afreizen.

Club Brugge organiseert groot scherm voor Champions League-duel in Madrid

Daarom kwam Club met een oplossing. 400 fans kunnen de wedstrijd namelijk op groot scherm volgen in de Extra Time. "De deuren van de Extra Time openen om 17.15 uur zodat iedereen ruim de tijd heeft om een plekje te zoeken en gezellig iets te drinken voor de wedstrijd begint", klinkt het op de clubwebsite.



"Uitkijken dus naar de wedstrijd in een goed gevulde Extra Time in Jan Breydel. En alsof dat nog niet genoeg is, maken alle aanwezigen ook kans op een uniek extraatje: een gesigneerd shirt van Club Brugge wordt verloot", aldus Club Brugge.