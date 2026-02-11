Anderlecht-coryfee Jan Mulder ziet clubleiding weer in de fout gaan: "Daar draait het om"

Foto: © photonews

RSC Anderlecht start het nieuwe jaar opnieuw in chaos. Spelers sukkelen met blessures, de trainer en sportief directeur verdwenen, en de assistenten volgden hun voorbeeld. Nee, het gaat niet goed met Royal Sporting Club Anderlecht.

Toenmalig voorzitter Wouter Vandenhaute noemde het in oktober 2022 al een dieptepunt, maar waarschuwde dat het nog erger kon worden. Intussen zijn er één voorzitter, twee technisch directeurs en drie trainers gepasseerd, maar echt succes bleef uit.

De start van 2026 is opnieuw dramatisch: slechte resultaten en een exodus van spelers kenmerken de beginfase van het seizoen. De onrust binnen de club lijkt geen einde te kennen.

Jan Mulder wil eerst de juiste spelers zien bij Anderlecht

Ook oud-speler Jan Mulder (80) volgt de situatie met pijn in het hart, al wil hij geen schuldigen aanwijzen. “Ik ben niet helemaal op de hoogte van alles, maar wat ik zie doet echt pijn. Elke keer opnieuw al die veranderingen, het wordt ingewikkeld", zegt Mulder in Het Nieuwsblad.

Mulder maakt zich vooral zorgen over het voetbal zelf. “Het gaat niet alleen om terreinverlies tegenover Club Brugge. Wat ik zie op het veld, is gewoon niet Anderlecht-waardig. Ze moeten beter gaan voetballen.”

Volgens Mulder ligt de focus op de verkeerde plek bij de clubleiding. “Iedereen praat over de juiste technisch directeur of trainer. Nee, Marc Coucke moet de juiste spelers vinden. Daar draait het om. Dat is waar het om gaat.”

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (12/02).

