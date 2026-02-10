Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

STVV werkte vandaag een oefenwedstrijd af in het eigen stadion. Er 2-2 gelijk gespeeld tegen tweedeklasser RFC Luik.

STVV kwam na een goede 20 minuten op achterstand, maar aanwinst Diouf zette vlak voor de rust de bordjes weer in evenwicht. Een kwartier voor tijd scoorde die andere wintertransfer Shinkawa de 2-1. Twee minuten voor tijd werd het nog 2-2.

Speelminuten voor Joedrick Pupe

Joedrick Pupe startte in de basis, maar werd op het uur vervangen. Na de rust kreeg de 17-jarige Nand Vanhaeren ook zijn speelminuten bij het eerste elftal.

Pupe kwam tijdens de wintermercato op uitleenbasis over van Vancouver uit de Amerikaanse MLS-competitie. In de deal zit ook een aankoopoptie.

Hij zat al twee keer in de wedstrijdselectie, maar verzamelde nog geen speelminuten in de Jupiler Pro League. Zondag is Zulte Waregem de volgende tegenstander in de competitie.

Opstelling



STVV: Lendfers, Delaporte (46’ Vanhaeren), Janssens, Lambotte, Pupe (61’ Knapen), Nhaili (46’ Shinkawa), Diriken (52’ Creemers), Merlen, Delpupo, Diouf, Matsuzawa.