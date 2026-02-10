"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

Sint-Truiden blijft in het zog van leider Union SG uitstekend presteren in de Jupiler Pro League. De Limburgers kunnen komend weekend ook al een groot doel verwezenlijken wanneer ze op bezoek gaan bij Zulte Waregem.

STVV kende op speeldag 24 geen problemen op het veld van KVC Westerlo. Het werd 0-4 voor de troepen van Wouter Vrancken, dankzij goals van Yamamoto (x2), Sissako en Goto.

De Kanaries tellen zo 48 punten uit 24 gespeelde wedstrijden. Een uiterst positief rapport, waarmee ze uitzicht hebben op deelname aan de Champions' Play-Offs. En die deelname komt steeds dichterbij.

Feestje aan de Gaverbeek?

Journalist Jarno Bertho (VTMNieuws) weet op X namelijk dat STVV komend weekend, op bezoek bij Zulte Waregem, al zeker kan zijn van PO I. Als het wint, is de top zes een feit.

Dat zou een stevige stunt zijn van STVV, dat momenteel een ruime voorsprong heeft op Sporting Charleroi, het nummer zeven in de stand. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt vijftien punten.

Als kers op de taart, mag STVV in de huidige context ook dromen van een Europees ticket. Maar eerst dus dat PO I-ticket binnenhengelen. Te beginnen komend weekend, aan de Gaverbeek. Daarna volgen ook nog duels tegen Dender, Antwerp, Cercle Brugge, Genk en Union.



