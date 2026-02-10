Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit ; clubwatcher Anderlecht
| 2 reacties
Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4325

Heeft de laatste actie van Olivier Renard de volgende sportief directeur nu al in de problemen gebracht? Renard ging deze winter immers Danylo Sikan halen, maar wat gaan ze er straks mee aanvangen?

De Oekraïnse spits heeft paars-wit zo'n vier miljoen euro gekost en tekende tot maar liefst 2030 in het Lotto Park. Tot nu toe heeft hij echter nog niet echt kunnen overtuigen, al wordt hem nog het voordeel van de twijfel gegeven aangezien hij nog maar net gearriveerd is en direct het hele gewicht van de aanval op zijn schouders krijgt.

Keisuke Goto keert terug met ambitie om eerste spits te zijn

Maar wat als het niet lukt met hem? Want voorlopig is er weinig te zien van wat ze allemaal beloofd hadden dat hij kon. Met name oorlog maken en duels winnen. Sikan won er bitter weinig in de drie duels - Dender, Standard en Genk - die hij tot nu toe speelde. 

Maar wat komende zomer? Keisuke Goto keert terug en die is momenteel topschutter van de JPL met negen goals. Gaat Anderlecht van hem eerste spits maken? Want de Japanner zal terugkeren met de ambitie om alles te spelen, zoals hij nu bij STVV doet. Of verkoopt Anderlecht een spits die bewezen heeft hoe belangrijk hij kan zijn?

Anderlecht kan zich niet permitteren 4 miljoen op de bank te laten verkommeren

En dan is er nog Cvetkovic. De Serviër heeft een enorm potentieel, dat wordt ons ook bevestigd vanuit Neerpede. Hij moet nog gepolijst worden, maar op zijn 18de was hij nog niet klaar om de aanval te dragen. Maar hij moet straks ook zijn minuten blijven krijgen.

De nieuwe sportief directeur zal wel heel snel een evaluatie moeten maken van de bestaande kern en een plan klaar hebben. Een club als Anderlecht moet wel drie spitsen hebben, maar er moet ook een duidelijke hiërarchie zijn. 

De laatste transfer van Renard kan dus voor moeilijkheden zorgen als hij niet snel begint te renderen. Want Anderlecht zit in geen positie dat ze zomaar 4 miljoen kunnen laten verkommeren op de bank. 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Danylo Sikan

Meer nieuws

Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

19:00
Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

19:20
De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

16:30
2
Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

18:45
1
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
1
Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

17:40
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
9
Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

18:00
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
14
Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
4
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

18:20
Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

17:00
Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

17:20
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

11:40
13
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
2
Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

16:00
4
Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

10:00
11
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
4
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
9
Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

08:00
Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

12:45
Al bijna een half miljoen euro: waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

Al bijna een half miljoen euro: waarom Sébastien Pocognoli AS Monaco iedere wedstrijd heel wat geld kost

12:40
Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

Vreemd! Rode Duivel komt amper aan spelen toe, maar... verlengt wel tot 2030

11:20
3
Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

12:00
4
Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

Lommel SK krijgt slecht nieuws na beladen derby tegen Patro Eisden

11:45
Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende

11:00
47
Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet

09:00
3
Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

Jellert van Landschoot heeft een belangrijke booschap voor de fans van KV Kortrijk

10:45
🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis" Reactie

🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis"

10:15
4
Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

Frank Boeckx doet pijnlijke vaststelling over Anderlecht

06:30
Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

Anderlecht-top gaat Jean Kindermans terughalen: eerste gesprek is al achter de rug

07:20
24
Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

10:30
3
Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

09:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen Thomme Thomme over Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht Thomme Thomme over Kritiek groeit net zoals in België: Portugal wil Roberto Martinez vervangen en mikt op een legende FC BRUGES FC BRUGES over Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray rinus michels rinus michels over Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto FELIX25 FELIX25 over Smaakmaker van SK Beveren maakt indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse" Pegel Pegel over De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach Divano Divano over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld Allé Maurice Allé Maurice over Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved