Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

Heeft de laatste actie van Olivier Renard de volgende sportief directeur nu al in de problemen gebracht? Renard ging deze winter immers Danylo Sikan halen, maar wat gaan ze er straks mee aanvangen?

De Oekraïnse spits heeft paars-wit zo'n vier miljoen euro gekost en tekende tot maar liefst 2030 in het Lotto Park. Tot nu toe heeft hij echter nog niet echt kunnen overtuigen, al wordt hem nog het voordeel van de twijfel gegeven aangezien hij nog maar net gearriveerd is en direct het hele gewicht van de aanval op zijn schouders krijgt.

Keisuke Goto keert terug met ambitie om eerste spits te zijn

Maar wat als het niet lukt met hem? Want voorlopig is er weinig te zien van wat ze allemaal beloofd hadden dat hij kon. Met name oorlog maken en duels winnen. Sikan won er bitter weinig in de drie duels - Dender, Standard en Genk - die hij tot nu toe speelde.

Maar wat komende zomer? Keisuke Goto keert terug en die is momenteel topschutter van de JPL met negen goals. Gaat Anderlecht van hem eerste spits maken? Want de Japanner zal terugkeren met de ambitie om alles te spelen, zoals hij nu bij STVV doet. Of verkoopt Anderlecht een spits die bewezen heeft hoe belangrijk hij kan zijn?

Anderlecht kan zich niet permitteren 4 miljoen op de bank te laten verkommeren

En dan is er nog Cvetkovic. De Serviër heeft een enorm potentieel, dat wordt ons ook bevestigd vanuit Neerpede. Hij moet nog gepolijst worden, maar op zijn 18de was hij nog niet klaar om de aanval te dragen. Maar hij moet straks ook zijn minuten blijven krijgen.

De nieuwe sportief directeur zal wel heel snel een evaluatie moeten maken van de bestaande kern en een plan klaar hebben. Een club als Anderlecht moet wel drie spitsen hebben, maar er moet ook een duidelijke hiërarchie zijn.





De laatste transfer van Renard kan dus voor moeilijkheden zorgen als hij niet snel begint te renderen. Want Anderlecht zit in geen positie dat ze zomaar 4 miljoen kunnen laten verkommeren op de bank.