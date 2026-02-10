Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Na zijn opmerkelijke debuut bij RSC Anderlecht is Nathan De Cat, amper 17 jaar oud, al een vaste waarde op het middenveld. Volgens het voetbalobservatorium CIES staat hij zelfs bij de top 4 van beste U19-middenvelders ter wereld, een lichtpuntje in een moeilijke periode voor paars-wit.

Onlangs hadden we het nog over de enorme speeltijd van Nathan De Cat bij Anderlecht. De 17-jarige middenvelder is dit seizoen op weg naar bijna 4.000 speelminuten in het eerste elftal.

Die speeltijd onderstreept zijn belang in het Anderlechtse middenveld en, ruimer bekeken, in het collectieve functioneren van paars-wit. Tegelijk toont het feit dat een 17-jarige zoveel verantwoordelijkheid krijgt ook aan met welke problemen Anderlecht dit seizoen worstelt.

Al jaren wordt Nathan De Cat gevolgd door zowat alle scouts van de Europese topclubs. Velen zien in hem een speler met een glorieuze toekomst en een volgende stap richting één van de vijf grote competities.

Nathan De Cat bij de beste U19-middenvelders ter wereld

Dat beeld wordt ook bevestigd door de cijfers van het CIES Football Observatory. Dat plaatst Nathan De Cat op de vierde plaats in de ranglijst van beste U19-middenvelders binnen de vijftig belangrijkste competities ter wereld, gemeten over de voorbije zes maanden.

Een zeldzaam lichtpunt in een woelige periode voor Anderlecht, dat zich recent nog ontdaan heeft van zijn sportief directeur en interim-trainer, midden in een bredere herstructurering. Donderdag staat bovendien een groot deel van het seizoen op het spel, met de halve finale van de Beker van België op het veld van Antwerp.



