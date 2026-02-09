"Misschien zit Marc Coucke zelf op de bank" - Wat mogen we verwachten van Antwerp-Anderlecht?

Bij Antwerp zetten ze na het verlies tegen KV Mechelen alles op de halve finale van de Croky Cup tegen Anderlecht. De tegenstander van donderdag komt fameus geblutst naar de Bosuil, maar voor analist Patrick Goots wordt het nog moeilijk voor Antwerp.

Goots denkt niet dat de nederlaag in Mechelen een grote rol zal spelen. “Die wedstrijd staat er los van. Op een volle Bosuil, met een finaleticket als inzet, zijn de omstandigheden weer helemaal anders. Antwerp kan de kers op de taart zetten, alleen hadden de supportersclubs hun bussen voor 14 mei al moeten besteld hebben."

"Tegen negen Anderlechtenaren op drift had Antwerp er 0-2 of 0-3 van moeten maken. Dan speelde het donderdag een galamatch. Nu zal het toch nog alle hens aan dek zijn", zegt hij in GvA.

Stel je voor dat bij Antwerp Overmars, Oosting en Haroun ineens vertrekken

Bij Anderlecht is de leegloop compleet. Sportief directeur Olivier Renard werd ontslagen, interim-coach Edward Still vertrok naar Watford, en eerder vertrokken ook Besnik Hasi en assistent Lucas Biglia.

“Ik beeld me in dat zoiets bij Antwerp gebeurt. Stel je voor dat én Overmars, én Oosting én zijn rechterhand Hofs vertrekken, en ondertussen ook Haroun zegt: ‘ik ga naar Engeland.’ Deze toestand is ongezien. De spelers die maandagochtend op Neerpede aankwamen, zullen zich ook hebben afgevraagd: ‘wat is hier aan de hand.’”



Eigenaar Marc Coucke zal zich vermoedelijk wel achter de oren krabben. “Net nu hij in Pairi Daiza wat werk heeft met de nieuwe jungle die pas geopend werd. (grijnst) Ik vermoed dat hij zich nu wel gaat moeien met de gang van zaken bij Anderlecht. Misschien zit hij donderdag wel in de dug-out als T2? Je moet die grote bezoekersbank van de Bosuil toch kunnen vullen?”