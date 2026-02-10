Simon Mignolet steunt initiatief na incident van afgelopen weekend, maar... gaat het zelf niet doen

De zware botsing tussen OHL-doelman Tobe Leysen en AA Gent-spits Wilfried Kanga heeft de discussie over hoofdbescherming in het voetbal opnieuw aangewakkerd. Simon Mignolet sprak zich eerder al uit over het idee van een helm voor doelmannen en staat positief tegenover initiatieven in de jeugd.

Toch ziet de ervaren doelman een algemene invoering niet meteen gebeuren op het hoogste niveau. Volgens hem zal het pas echt veranderen als iedereen verplicht wordt om dezelfde bescherming te dragen. “Het is net als in de koers: iedereen draagt pas een helm als het wordt verplicht en er een gelijk speelveld is", klinkt het in HLN.

Zelf staat Mignolet voorlopig niet te springen om met een helm te spelen. Hij wijst vooral op de fysieke impact die zo’n aanpassing met zich kan meebrengen voor keepers. “Als volwassen doelman zorgt het dragen van extra gewicht op je hoofd voor meer belasting op nek-, hoofd- en schouderspieren.”

Simon Mignolet vindt een helm hinderlijk

Daarbij benadrukt hij dat die belasting tijdens wedstrijden alleen maar toeneemt. “Elke keer dat je duikt, springt of valt, worden je nekspieren nog zwaarder belast. Dat kan ook blessures veroorzaken, los van de bescherming die een helm biedt.”

Zonder duidelijke medische noodzaak verwacht Mignolet dan ook weinig spontane veranderingen bij profkeepers. “Zonder externe medische reden zal niemand dit snel doen vanwege die fysieke impact.”



Voor Sammy Bossut lag dat anders na een zware blessure in het verleden. Hij raakte snel gewend aan spelen met een helm. “Het is een gewoonte. Die helm voelde een beetje aan als een muts, en in de winter was het zelfs lekker warm.”