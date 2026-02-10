Ons elftal van de week: Mechelen, STVV, Club Brugge... en zelfs een Anderlechtspeler in de bloemetjes gezet

Dag vol verrassingen in de Jupiler Pro League: de strijd voor de top 6 is spannender dan ooit. Hier is ons elftal van de week van speeldag 24.

Doelman

Een weekend vol doelpunten heeft ertoe geleid dat weinig keepers uitblonken. Nacho Miras hield de nul tegen Malines, maar de beste doelman van het weekend... werd verslagen: het gaat om Colin Coosemans. De Keeper van het Jaar hield zijn team in de wedstrijd tegen Genk: zonder hem was Anderlecht bij de rust al verslagen.

Verdedigers

Wij kiezen voor een driemansverdediging waarvan de onmiskenbare held Christiaan Ravych is: de centrale verdediger van Cercle Brugge redde twee ballen op de lijn bij 3-4 in de slotfase, om te voorkomen dat zijn team twee belangrijke punten verloor.

Kevin MacAllister leverde een echte baaspartij af, vol list tegen een Pape Fall tegen wie hij toch zo'n dertig centimeter groter was. Enfin, zoals meestal, Joel Ordoñez was zeer solide tegenover een Standard die offensief zeker niet geïnspireerd was.

Middenvelders

Aan de zijkanten, laten we beginnen bij links, een van RSCA's nachtmerries: Yaimar Medina, auteur van een uitstekende partij langs zijn flank. Onstuitbaar, hij had kunnen scoren zonder een knappe redding van Coosemans. Aan de andere kant: Carlos Forbs was uitstekend bij Brugge, zelfs zonder te scoren.



In het hart van het veld Fredrik Hammar was de beste man op het veld voor KV Mechelen, in zijn efficiënte en niet-flamboyante stijl. De fantastische Rihito Yamamoto was daarbij de man van de match voor Sint-Truiden, die 2 doelpunten maakte in het Kuipje. Tenslotte maakte Youssef Maziz het verschil voor OHL met een doelpunt en een assist.

Aanvallers

Ook opnieuw doelpuntenmaker, Keisuke Goto blijft week na week indruk maken voor STVV. Net als Myron Van Brederode, opnieuw beslissend bij Mechelen, en die elke week zijn aankoopprijs bewijst.