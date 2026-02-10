Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2528

Standard is door het verlies tegen Club Brugge teruggevallen tot de negende plek. Een plaatsje in de Champions' Play-offs bemachtigen wordt geen sinecure.

Logische nederlaag van Standard tegen Club Brugge

Club Brugge maakte brandhout van het veredelde elftal van Standard, maar zelfs met hun volledige basiself zouden de Rouches het bijzonder moeilijk gehad hebben om ook maar iets te sprokkelen in het Jan Breydelstadion.

“Wanneer je moet spelen zonder Karamoko, Ilaimaharitra, Teuma en Nielsen, is het onmogelijk om op Brugge op een resultaat te hopen”, is Philippe Albert duidelijk bij La Capitale. Hij zag Pirard nog enkele knappe reddingen doen, anders was het misschien 7-0 geworden.

Volgens de analist staat Standard in het klassement waar ze moeten staan. “Het is niet in Brugge dat het een resultaat moest afdwingen, maar op Sclessin, waar het echter veel te veel punten heeft laten liggen.”

Amper vijf punten voorsprong op dertiende plek

Het programma in januari en februari was bijzonder zwaar voor Standard en voor het einde van de reguliere competitie wachten nog Union en Genk. Standard staat maar op drie punten van de zesde plek, maar het kijkt best ook achterom.


“Het heeft maar vijf punten voorsprong op Leuven, dat dertiende staat”, besluit Albert. “Als Standard 0 op 6 haalt in de komende twee wedstrijden en de ploegen achter hen komen dichterbij, dan speelt het de laatste matchen met het angstzweet in de nek…”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Philippe Albert

Meer nieuws

📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

21:40
Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

22:45
Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

22:00
'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

22:00
Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

21:30
Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

21:20
Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

21:00
7
Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel Opinie

Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel

20:10
Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

20:40
2
"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

19:45
3
Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

19:40
3
Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

20:20
Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

20:00
2
Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

19:20
1
Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

19:00
8
Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

18:45
1
Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

18:40
4
Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

17:40
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

18:20
Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

18:00
Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

17:20
Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

12:00
4
Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

17:00
De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

16:30
3
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

16:00
4
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
11
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
23
Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
4
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
2
De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters

12:20
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
1
Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

Mazzu doet een duidelijke oproep aan de spelers van OH Leuven: "Dat moeten ze beseffen"

12:45
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over West Ham Utd - Manchester United: 1-0 CringeMedia CringeMedia over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld FCBalto FCBalto over "Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend FCBalto FCBalto over Cercle Brugge - Club Brugge: - FCBalto FCBalto over Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren Artevelde Artevelde over Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen" FCBalto FCBalto over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... fierce fierce over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord RememberLierse RememberLierse over De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach Dirk1897 Dirk1897 over Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved