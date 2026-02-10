Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

Standard is door het verlies tegen Club Brugge teruggevallen tot de negende plek. Een plaatsje in de Champions' Play-offs bemachtigen wordt geen sinecure.

Logische nederlaag van Standard tegen Club Brugge

Club Brugge maakte brandhout van het veredelde elftal van Standard, maar zelfs met hun volledige basiself zouden de Rouches het bijzonder moeilijk gehad hebben om ook maar iets te sprokkelen in het Jan Breydelstadion.

“Wanneer je moet spelen zonder Karamoko, Ilaimaharitra, Teuma en Nielsen, is het onmogelijk om op Brugge op een resultaat te hopen”, is Philippe Albert duidelijk bij La Capitale. Hij zag Pirard nog enkele knappe reddingen doen, anders was het misschien 7-0 geworden.

Volgens de analist staat Standard in het klassement waar ze moeten staan. “Het is niet in Brugge dat het een resultaat moest afdwingen, maar op Sclessin, waar het echter veel te veel punten heeft laten liggen.”

Amper vijf punten voorsprong op dertiende plek

Het programma in januari en februari was bijzonder zwaar voor Standard en voor het einde van de reguliere competitie wachten nog Union en Genk. Standard staat maar op drie punten van de zesde plek, maar het kijkt best ook achterom.



“Het heeft maar vijf punten voorsprong op Leuven, dat dertiende staat”, besluit Albert. “Als Standard 0 op 6 haalt in de komende twee wedstrijden en de ploegen achter hen komen dichterbij, dan speelt het de laatste matchen met het angstzweet in de nek…”