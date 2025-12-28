"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst
Club Brugge krijgt deze winter interesse uit Turkije voor Raphael Onyedika. Blauwzwart lijkt echter niet van plan om mee te werken aan een vertrek.

Interesse uit Turkije

Volgens transferjournalist Ekrem Konur staat Onyedika op de lijst van Galatasaray. De Turkse club zou bereid zijn om gesprekken te openen over een mogelijke overgang. De informatie wijst erop dat de middenvelder als een prioriteit wordt gezien voor versterking op het middenveld.

De eerste signalen spreken over een bod tussen tien en vijftien miljoen euro. Dat bedrag ligt echter ver onder de waardering die Club Brugge hanteert voor de Nigeriaanse international.

Vraagprijs Oneydika

Club zou een veel hogere som voor ogen hebben. De verwachtingen gaan richting een bedrag tussen vijfentwintig en vijfendertig miljoen euro. De betrokken bron benadrukt dat een vertrek deze winter niet aan de orde is. “Raphael Onyedika zal Club Brugge deze winter niet verlaten”, is hij duidelijk.

Het bestuur van blauwzwart wil Oneydika deze winter heel graag aan boord houden om minstens nog het seizoen uit te maken, zo was eerder al te horen. Enkel bij een waanzinnig goed bod kan er over een vertrek gesproken worden.

Contractuele situatie


Onyedika ligt nog tot de zomer van 2027 onder contract in het Jan Breydelstadion. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op twintig miljoen euro geschat. Die combinatie van contractduur en waarde maakt dat Club Brugge zich in een sterke onderhandelingspositie bevindt. De clubleiding ziet geen noodzaak om in te gaan op een bod dat ver onder de eigen verwachtingen ligt.

