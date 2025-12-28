'Anderlecht informeert naar 23-jarige Colombiaanse verdediger'

RSC Anderlecht zou interesse hebben in Brayan Medina, een 23-jarige centrale verdediger die bij het Portugese Tondela speelt. De speler zou in januari al de overstap kunnen maken.

De wintermercato gaat op 6 januari van start. De clubs uit de Jupiler Pro League zijn druk bezig met het bekijken waar ze hun kern eventueel kunnen versterken.

Bij Anderlecht staat Olivier Renard en de sportieve cel een moeilijke taak te wachten. Paars-wit moet afscheid nemen van verschillende overbodige spelers en tegelijkertijd versterking zoeken voor enkele posities, waaronder centraal achterin.

De Brusselaars waren aanvankelijk op zoek naar een ervaren speler die de leidersrol van Jan Vertonghen kon overnemen, maar ze komen nu uit bij een ander profiel.

Anderlecht heeft interesse in Colombiaanse verdediger

Anderlecht zou naar verluidt ook op zoek zijn naar een jonge centrale verdediger met toekomstpotentieel. In die context zou het volgens transfergoeroe Fabrizio Romano interesse hebben in Brayan Medina, die bij het Portugese Tondela speelt.

De 23-jarige Colombiaanse centrale verdediger kwam afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro naar de Portugese club en stond er al vaak in de basis. Naast Anderlecht zouden ook LOSC Lille en OGC Nice al hebben geïnformeerd.



