Dit zijn de spelers die Standard deze winter zouden kunnen verlaten

Foto: © photonews
Standard zal de wintermercato niet alleen gebruiken om zich te versterken. Verschillende spelers die Vincent Euvrard niet hebben kunnen overtuigen, zouden kunnen vertrekken als er interesse komt van andere clubs.

In België opent de wintermercato op 6 januari. Al enkele weken hebben de Belgische clubs hun noden voor deze transferperiode in kaart gebracht en bereiden ze zich voor om de komende dagen in actie te schieten.

Het gaat zowel om het versterken van de teams om de prestaties richting het einde van het seizoen te verbeteren, als om het afscheid nemen van bepaalde spelers om de kern in evenwicht te brengen, de loonmassa te verlagen en ruimte te creëren door spelers te laten vertrekken die geen toekomst meer hebben bij de club.

Bij Standard zouden verschillende spelers dus op zoek kunnen gaan naar een nieuwe werkgever, ook al beschikt Vincent Euvrard niet over een bijzonder brede kern. Sinds zijn komst heeft de T1 van de Rouches de tijd gehad om zijn groep te analyseren en zijn conclusies te trekken.

Zij hebben Vincent Euvrard niet overtuigd

Zo is hij onder meer niet overtuigd geraakt van Alexandro Calut. Die stond de voorbije twee wedstrijden niet op het wedstrijdblad. Hij is niet geblesseerd, maar is in de pikorde gezakt sinds de terugkeer van Boli Bolingoli. Tobias Mohr is nu titularis op zijn positie, Bolingoli keert terug uit blessure en er wordt gezocht naar een nieuwe linksachter (mogelijk Eric Bocat): Calut heeft geen plaats meer in de A-kern.

Hij is niet de enige. Op het middenveld hebben ook Léandre Kuavita en Hakim Sahabo de verwachtingen niet volledig ingelost en zouden ze kunnen vertrekken als er een interessante aanbieding komt. De twee jongeren kregen weinig speeltijd (307 minuten voor Kuavita, 575 voor Sahabo) en staan achter de huidige titularissen, plus de jonge Charli Spoden die geleidelijk in de A-kern wordt geïntegreerd.

Tot slot zorgt de terugkeer van Yann Gboua, die in eerste instantie vooral bij SL16 FC in Eerste Nationale zal spelen, ervoor dat Standard tot vijf centrumspitsen in de kern zal hebben. Dat is een groot aantal, dat mogelijk wordt afgebouwd als er een goed voorstel komt.

Standard is niet verplicht om te verkopen, maar zal waarschijnlijk toch afscheid moeten nemen van enkele spelers om het evenwicht in de ploeg te bewaren. Daarbij komt nog de situatie van Souleyman Doumbia, die nog steeds op zoek is naar een nieuwe club. Daarnaast had stamnummer 16 deze zomer de markt voor rechtsverdedigers verkend in het vooruitzicht van een mogelijk vertrek van Fossey of Lawrence, maar lijkt voorlopig niet bereid om hen te laten gaan.

