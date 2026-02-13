RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe coach. Alfred Schreuder lijkt de man te gaan worden. Ondertussen wordt ook al geloerd naar een nieuwe Technisch Directeur om Olivier Renard op te volgen. Er is geen haast bij, maar het zal wel raak moeten zijn.

"Wat een Technisch Directeur betreft, zal het er boenk op moeten zijn", liet Marc Coucke eerder deze week al weten in De Tafel van Gert. En dus is er werk aan de winkel voor RSC Anderlecht in de zoektocht naar een coach en een TD.

Anderlecht schakelt een headhuntersbureau in

De coach zal er eerder zijn dan de Technisch Directeur. Er is ook meer noodzaak aan een nieuwe coach dan aan een nieuwe TD, gezien de timing - de volgende transfermercato begint eigenlijk maar binnen een viertal maanden.

Terwijl voor de rol van T1 ondertussen Alfred Schreuder luidop genoemd wordt als de laatst overgebleven topkandidaat die eerstdaags zijn contract zal tekenen, is de zoektocht naar een TD nog lang niet zover gevorderd.

Zoektocht naar een Technisch Directeur tegen deze zomer

"Tegen de zomer willen we daar aan werken", had sterke man Bornauw daarover al laten optekenen. Ondertussen hebben ze volgens Het Laatste Nieuws wel een stap gezet in de zoektocht naar iemand voor die functie.



Zo gaat paars-wit werken met een headhuntersbureau om de nieuwe positie in te vullen. De plannen zijn niet gewijzigd na het behalen van de finale van de Beker van België. "Het proces is opgestart", aldus nog Bornauw.