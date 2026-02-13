Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Terwijl Anderlecht Antwerp vernederde in de Croky Cup voltrok zich in Spanje een nog verrassendere vernedering. Atlético Madrid maakte gehakt van FC Barcelona en heeft zo een ferme verwittiging gestuurd richting Club Brugge.

Terwijl in België de terugwedstrijden van de halve finales bezig waren, stond er donderdag in Spanje de heenwedstrijd van de halve finales op het programma: Atlético Madrid ontving FC Barcelona in de Copa del Rey. En de Colchoneros hebben alvast een grote stap richting de finale gezet.

Atlético Madrid maakt indruk tegen Barcelona

Atlético Madrid maakte Barça compleet belachelijk: de wedstrijd was bij de rust al beslist en toen stond het al 4-0. Na 7 minuten was het een belachelijk eigen doelpunt van Eric Garcia, na een kapitale fout van de Catalaanse doelman Joan Garcia, dat Atlético onverwacht op voorsprong bracht.

I won’t be surprised if Joan Garcia wins a Ballon d’or one day



Peak fooling 🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/820nSef50p pic.twitter.com/luHGdCJO53 — Newton_madridista (@BigNewtonn) February 12, 2026

Antoine Griezmann profiteerde vervolgens van een assist van de Madrileense nieuwkomer Ademola Lookman om in de 14e minuut 2-0 te maken. Dezelfde Lookman maakte zelf de 3-0 in de 33e minuut, dit keer aangespeeld door Griezmann. Toen duidelijk werd dat zijn ploeg in de problemen zat, gooide Hansi Flick alles in de strijd door Robert Lewandowski al in de 37e minuut in de ploeg te brengen.

Club Brugge is gewaarschuwd door prestatie Atlético Madrid

Zonder succes: in de extra tijd van de eerste helft maakte Julián Álvarez 4-0 op nog een assist van Lookman. De wedstrijd eindigde met die stand, met onder meer een rode kaart voor Eric Garcia in de 85e minuut als kers op de taart van een rampzalige wedstrijd.





Club Brugge, dat Atlético Madrid in de Champions League-playoffs op 18 en 24 februari moet treffen, is dus gewaarschuwd: het krijgt een ploeg tegenover zich die in topvorm en met veel vertrouwen speelt... Kan blauw-zwart daar iets tegen beginnen?