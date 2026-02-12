Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

Wie is nu de meest waardevolle speler van de Jupiler Pro League? Het is een heel erg moeilijk dossier om heel zeker te zijn en het hangt af van verschillende parameters. En daardoor komen verschillende onderzoeksbureaus zelfs tot verschillende resultaten.

Het CIES Football Observatory is op donderdag met een top-10 naar buiten gekomen van de spelers die voor hen het meeste waard zijn. Ze houden daarbij rekening met hun statistieken, intrinsieke waarde binnen de club, leeftijd en verschillende andere parameters.

Karetsas troeft Tzolis af op nummer één bij het CIES

Kos Karetsas van KRC Genk is bij hen de eerder verrassende nummer één - en dus niet Christos Tzolis, die door veel andere onderzoeksbureaus en parameters op nummer één wordt gezet en de duurste transfer zou kunnen worden in de Jupiler Pro League.

Het verschil is wel klein, want ook de marktwaarde van Tzolis wordt op 44 miljoen euro geschat - amper 700.000 euro minder dan Karetsas. Daarmee is het dus helemaal bovenaan het klassement van het CIES heel spannend.

Zeven Bruggelingen in de top-10

Met ook nog Aleksandar Stankovic en Joel Ordonez in de top-5 en daaronder ook nog Joaquin Seys, Romeo Vermant, Nicolo Tresoldi en Carlos Forbs in de top-10 is Club Brugge wel veruit de hofleverancier in de top-10.





Van ploegen als Antwerp, Anderlecht of Gent geen spoor, want de twee andere spelers die nog in de top-10 staan naast Karetsas en de zeven van Club Brugge zijn van Union SG: Anan Khalaili op vijf en Promise David op zeven.