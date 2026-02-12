Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL

Club Brugge hofleverancier in de top-10, maar verrassing op 1 qua marktwaardes JPL
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wie is nu de meest waardevolle speler van de Jupiler Pro League? Het is een heel erg moeilijk dossier om heel zeker te zijn en het hangt af van verschillende parameters. En daardoor komen verschillende onderzoeksbureaus zelfs tot verschillende resultaten.

Het CIES Football Observatory is op donderdag met een top-10 naar buiten gekomen van de spelers die voor hen het meeste waard zijn. Ze houden daarbij rekening met hun statistieken, intrinsieke waarde binnen de club, leeftijd en verschillende andere parameters.

Karetsas troeft Tzolis af op nummer één bij het CIES

Kos Karetsas van KRC Genk is bij hen de eerder verrassende nummer één - en dus niet Christos Tzolis, die door veel andere onderzoeksbureaus en parameters op nummer één wordt gezet en de duurste transfer zou kunnen worden in de Jupiler Pro League.

Het verschil is wel klein, want ook de marktwaarde van Tzolis wordt op 44 miljoen euro geschat - amper 700.000 euro minder dan Karetsas. Daarmee is het dus helemaal bovenaan het klassement van het CIES heel spannend.

Zeven Bruggelingen in de top-10

Met ook nog Aleksandar Stankovic en Joel Ordonez in de top-5 en daaronder ook nog Joaquin Seys, Romeo Vermant, Nicolo Tresoldi en Carlos Forbs in de top-10 is Club Brugge wel veruit de hofleverancier in de top-10.

Van ploegen als Antwerp, Anderlecht of Gent geen spoor, want de twee andere spelers die nog in de top-10 staan naast Karetsas en de zeven van Club Brugge zijn van Union SG: Anan Khalaili op vijf en Promise David op zeven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Konstantinos Karetsas
Christos Tzolis

Meer nieuws

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

16:15
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
21
Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

16:00
Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

Wat als de grootste versterking van Union SG helemaal geen transfer is?

15:00
Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

14:00
1
Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

15:30
Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

12:00
7
Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

Clash met nummer twee op komst én grote schoenen om te vullen: "Stinkende best"

14:50
Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

14:40
3
Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

12:20
Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

13:45
3
Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

11:00
Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

13:00
Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

12:40
3
Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

13:30
Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

12:50
1
LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

11:28
Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

11:40
7
Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

11:20
28
Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

08:00
7
Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

10:00
7
Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

23:00
10
"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

07:00
6
Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

09:00
4
Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

09:30
7
Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

09:15
Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

08:40
Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

06:30
Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

08:20
Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit Analyse

Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit

07:00
2
Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

07:40
Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

18:40
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
1
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

20:40
1
Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs Analyse

Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs

17:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België FELIX25 FELIX25 over Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG Impala Impala over Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht FELIX25 FELIX25 over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt? FELIX25 FELIX25 over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen" Snipergoal Snipergoal over Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München' King of Highbury King of Highbury over Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler? JaKu JaKu over Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved