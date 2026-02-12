Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht
Word fan van Anderlecht! 4326

Het proces rond de verkoop van RSC Anderlecht ligt al meteen stil en wordt uitgesteld naar mei 2026. Het dossier zal worden samengevoegd met twee andere, grote dossiers en zo wordt het een juridisch kluwen.

Vier beklaagden - oud-manager Herman Van Holsbeeck, oud-CEO Jo Van Biesbroeck, makelaar Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux - riskeren celstraffen voor vermeende fraude in de zaak rond de verkoop van RSC Anderlecht.

Proces rond Anderlecht ligt meteen stil

Op donderdag ging het proces daaromtrent eindelijk van start, maar na een paar uur pittige discussies heeft de rechter van dienst beslist om het proces samen te voegen met twee andere dossiers én ook meteen uit te stellen.

Zo is er een dossier rond supermakelaar Christophe Henrotay én er is het dossier rond Operation Zero of Operatie Propere Handen. Die beide dossiers zouden volgens Het Nieuwsblad ondertussen zo goed als volledig afgerond zijn.

Dossier samengevoegd met twee andere dossiers

De rechter wil beide partijen de kans geven om ook die dossiers in te lezen en argumenten te gebruiken uit die dossiers. Op die manier wordt het dossier rond de al dan niet malafide verkoop van RSC Anderlecht op de langere baan geschoven.


De zaak zou worden uitgesteld naar mei. Zo krijgt iedereen drie maanden de tijd om zich in te lezen in de verwante dossiers. Het Openbaar Ministerie vond nochtans dat het dossier rond Anderlecht apart kon worden behandeld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
1
Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

14:00
Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

13:45
1
Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

12:40
1
Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

12:00
7
Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

10:00
7
LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

11:28
Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

13:30
Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

11:40
7
Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

11:20
25
Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

12:50
1
Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

12:20
Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit Analyse

Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit

07:00
2
Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

09:00
4
Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

11:00
Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

09:30
6
Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

08:40
Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

09:15
Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

08:20
Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

22:00
10
Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

08:00
7
Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

07:40
"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

07:00
6
Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

06:30
Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

23:00
10
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
2
Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

21:00
1
En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

22:30
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

20:40
1
Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

20:00
11
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

21:40
1
Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

17:40
53
'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

21:20
1
Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

20:51
1
Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

19:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Admiraal F Admiraal F over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België JaKu JaKu over Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie? Admiraal F Admiraal F over Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden JaKu JaKu over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" JaKu JaKu over Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen" franchi franchi over Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal Nelvafrel Nelvafrel over Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht krijgt duidelijke wending in trainersdossier rond Tomasson Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved