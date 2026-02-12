Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Het proces rond de verkoop van RSC Anderlecht ligt al meteen stil en wordt uitgesteld naar mei 2026. Het dossier zal worden samengevoegd met twee andere, grote dossiers en zo wordt het een juridisch kluwen.

Vier beklaagden - oud-manager Herman Van Holsbeeck, oud-CEO Jo Van Biesbroeck, makelaar Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux - riskeren celstraffen voor vermeende fraude in de zaak rond de verkoop van RSC Anderlecht.

Proces rond Anderlecht ligt meteen stil

Op donderdag ging het proces daaromtrent eindelijk van start, maar na een paar uur pittige discussies heeft de rechter van dienst beslist om het proces samen te voegen met twee andere dossiers én ook meteen uit te stellen.

Zo is er een dossier rond supermakelaar Christophe Henrotay én er is het dossier rond Operation Zero of Operatie Propere Handen. Die beide dossiers zouden volgens Het Nieuwsblad ondertussen zo goed als volledig afgerond zijn.

Dossier samengevoegd met twee andere dossiers

De rechter wil beide partijen de kans geven om ook die dossiers in te lezen en argumenten te gebruiken uit die dossiers. Op die manier wordt het dossier rond de al dan niet malafide verkoop van RSC Anderlecht op de langere baan geschoven.



De zaak zou worden uitgesteld naar mei. Zo krijgt iedereen drie maanden de tijd om zich in te lezen in de verwante dossiers. Het Openbaar Ministerie vond nochtans dat het dossier rond Anderlecht apart kon worden behandeld.