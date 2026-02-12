Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet de zoektocht naar een hoofdtrainer herbeginnen. Jon Dahl Tomasson heeft beslist om niet in te gaan op het aanbod van paars-wit, waardoor de Brusselaars hun vizier moeten verleggen naar andere kandidaten. Al is het plan B niet wat ze voor ogen hadden.

De Deen voerde de voorbije dagen meerdere gesprekken met de clubleiding en stond bovenaan het lijstje, maar haakte uiteindelijk zelf af. Hij zou twijfels hebben gehad over de huidige context en de stabiliteit binnen de club, waardoor hij het niet zag zitten om nu in te stappen.

Alfred Schreuder wordt opnieuw een optie

Daardoor komt Anderlecht opnieuw in een vertrouwd scenario terecht: het trainersdossier blijft aanslepen en snelle duidelijkheid blijft uit. Binnen de club beseft men dat er dringend een nieuwe T1 nodig is om rust te brengen na de turbulente weken.

In die zoektocht schuift de naam van Alfred Schreuder opnieuw nadrukkelijk naar voren. De Nederlander, met een verleden bij onder meer Club Brugge en Ajax, staat al langer op de radar en geldt nu als een van de belangrijkste pistes.

Betaalt Anderlecht dan toch een opstapvergoeding?

Een eventuele komst is echter niet vanzelfsprekend. Schreuder is momenteel actief in Saoedi-Arabië bij Al-Diraiyah en moet daar mogelijk losgeweekt worden. Tegelijk blijven ook andere profielen circuleren, zoals Maarten Martens en Paul Simonis, die opnieuw in beeld zouden komen nu Tomasson is afgehaakt.

De keuze voor een nieuwe trainer is cruciaal voor Anderlecht, dat sportief door een moeilijke periode gaat en nood heeft aan stabiliteit. De club hoopt snel te schakelen, maar beseft dat het dossier complex ligt.

Schreuder kan wel uitpakken met een stevig cv. Hij werkte eerder als assistent bij onder meer FC Twente en Barcelona en groeide nadien door tot hoofdtrainer in binnen- en buitenland.

Als hoofdcoach veroverde hij in 2022 de landstitel met Club Brugge. Daarna trok hij naar Ajax, waar zijn passage minder succesvol verliep, en later naar het Midden-Oosten. Daar ligt hij nog altijd onder contract en hij verdient er goed zijn boterham. Het wordt dus niet evident om hem daar weg te halen, maar hij geldt wel als topkandidaat.

