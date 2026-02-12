Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

Charleroi zag zijn bekerdroom uiteenspatten na een 4-1-nederlaag tegen Union SG. Wat een sportieve teleurstelling had moeten blijven, kreeg na affluiten echter nog een bijzonder wrange staart.

Charleroi werd woensdagavond uit de Croky Cup geknikkerd door Union SG. De Carolo's hoopten op een eerste finale in meer dan 30 jaar tijd, maar die kwam er niet.

Na het 0-0-gelijkspel in de heenwedstrijd op Mambourg, volgde een 4-1-nederlaag in het Dudenpark. Charleroi kon meevoetballen, maar het moeilijk om zich door te zetten tegen de regerende landskampioen.

Onrust in het Dudenpark na uitschakeling

Na het einde van de terugwedstrijd liep het even uit de hand. Charleroi-fans kwamen uit hun vak, richting het veld. Er werden nadarhekken op het terrein geworpen, maar daar bleef het niet bij.

Ils ont plus de barrières lancées que de tirs cadrés… pic.twitter.com/TFPKbork55 — Union Apaches 🇧🇪🏳️‍🌈 (@RUSG_FR) February 11, 2026

Vlak voor affluiten werd er al een vuurpijl op het veld geworden, en dat ging verder na afloop. Er werden gebruikt gemaakt van Bengaals vuur en er vlogen zelfs enkele vuurpijlen richting de Union-fans.



Het is een reactie die die de mooie run in de Beker niet weerspiegelt. Charleroi-doelman Martin Delavallee trok richting de supporters en wat later keerde de rust terug.