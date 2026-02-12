Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

Het rommelt stevig in de Premier League. Nadat Tottenham zijn coach op straat zette, volgde amper 24 uur later een nieuwe trainerswissel. Ook bij een degradatiekandidaat werd ingegrepen na tegenvallende resultaten.

Woensdag nam Tottenham afscheid van trainer Thomas Frank. Dit gebeurde kort na de 1-2-nederlaag op het veld van Newcastle United. Spurs staat pas op de 16e plaats, al beleeft het wel een goede Champions League-campagne.

Een dag later volgde er nog een trainersontslag in de Premier League. Deze keer was het Nottingham Forest dat afscheid nam van zijn coach, Sean Dyche.

Forest speelde woensdagavond 0-0 gelijk in eigen huis tegen Wolverhampton, de laatste in de stand. Dyche stond slechts vier maanden lang aan het roer bij de club en moet na 25 wedstrijden alweer vertrekken.

Nottingham Forest grijpt in na teleurstellend gelijkspel

"Nottingham Forest Football Club kan bevestigen dat Sean Dyche is ontheven uit zijn functie als hoofdtrainer. We willen Sean en zijn staf bedanken voor hun inzet tijdens hun periode bij de club en wensen hen het allerbeste toe voor de toekomst. Op dit moment geven we geen verdere commentaar", klinkt het korte statement van de club.



Nottingham Forest staat op de 17e plaats, net onder Tottenham, met 27 punten. De club voelt het heet worden en had zeker meer verwacht van de wedstrijd tegen Wolverhampton. Het verschil met West Ham, de hoogst gerankschikte ploeg in de rode zone, bedraagt nog drie punten.