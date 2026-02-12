"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

Brandon Morren
Brandon Morren en Muzamel Rahmat
| 4 reacties
"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

Charleroi kon geen vuist maken tegen Union Saint-Gilloise. Na een 4-1-nederlaag in Brussel nemen de Carolo's afscheid van de Croky Cup. Bij de verliezende halve finalist was er frustratie vanwege de arbitrage.

Union Saint-Gilloise heeft woensdagavond zijn plaats in de finale van de Croky Cup veiliggesteld. In een kolkend Joseph Marienstadion haalden de Brusselaars het uiteindelijk overtuigend van Charleroi met 4-1.

Toch had Aurélien Scheidler zijn ploeg al in de derde minuut weer op gelijke hoogte gebracht, na een extreem vroeg doelpunt van Promise David. Union bleef echter rustig en bleef druk zetten. In de tweede helft maakten de Brusselaars het verschil.

Union stapelde de kansen op en scoorde nog drie keer. Charleroi verloor onder druk stilaan de grip op de wedstrijd en kon het tempo van de tegenstander niet meer volgen. Een maatje te groot voor de ploeg van Hans Cornelis.

Werd Charleroi bestolen?

Kevin Van Den Kerkhof verborg na afloop zijn frustratie niet voor de camera van DAZN. "Over het algemeen spelen we geen slechte match. Die tweede goal doet pijn… en over de rode kaart zeg ik liever niets. Op een bepaald moment heb je het gevoel dat je bestolen wordt", klonk het.

De verdediger viseerde daarbij de scheidsrechterlijke beslissingen. "Het valt altijd tegen ons uit. Zowel in de heen- als terugmatch hadden we dat gevoel. We hebben ervoor gevochten en verdienen beter dan dit resultaat", besloot hij.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

