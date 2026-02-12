Analyse Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4326

RSC Anderlecht zoekt (onder meer) een technisch directeur. Twee ronkende namen draaien rondjes op de geruchtenmolen. Tijd voor een reality check.

Over welke twee ronkende namen we het hierboven hebben? We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: Vincent Mannaert of Marc Overmars worden niét de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht.

Beide heren draaien nochtans vlotjes rondjes op de geruchtenmolen om de ontslagen OIivier Renard op te volgen. Maar we kunnen met honderd procent zekerheid stellen dat dat niét zal gebeuren.

Utopie, géén realiteit

Mannaert én Overmars hebben beiden hun strepen meer dan verdiend. En Marc Coucke zal wellicht hun namen eventjes gedropt hebben tijdens één van de vele vergaderingen die dezer dagen in het Lotto Park worden gehouden.

Maar beide heren hebben zelf niets te winnen bij een overstap naar Anderlecht. Mannaert zou zijn status bij Club Brugge helemaal besmeuren door een héél lastige klus in Brussel te aanvaarden. Bovendien is zijn werk bij de KBVB allesbehalve af.

Wie wordt de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht?

Overmars beseft na het voorbije jaar dan weer als geen ander dat er geld nodig is om een mirakel te verrichten. Bovendien is de Nederlander niét van plan om na zijn hartproblemen bewust opnieuw voor extra stress, druk en schijnwerpers te kiezen.

Wie dan wel de nieuwe sportieve baas van Anderlecht zal worden? Dat is op dit moment koffiedik kijken. Voor ons en misschien ook wel voor het paars-witte bestuur. Anders zou er geen prioriteit worden gegeven aan die nieuwe coach...

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

09:30
Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

09:00
Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

09:15
Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

08:40
Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

22:00
8
Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

08:00
4
Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

08:20
"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

07:00
4
Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

07:40
Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

06:30
Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

21:00
1
Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

23:00
8
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
2
Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

20:00
8
En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

22:30
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

20:40
1
Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

17:40
52
Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

19:00
1
Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

21:40
'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

21:20
1
Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

18:20
5
Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

20:51
1
Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

15:30
5
Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler?

Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler?

00:41
7
OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

20:20
Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

19:40
1
Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

18:40
Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

16:30
4
Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

19:20
Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

18:00
De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

16:00
4
Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

16:15
Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

17:50
Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs Analyse

Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs

17:15
2
Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Union SG - Charleroi: 4-1 ontleder ontleder ontleder ontleder over Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden" franchi franchi over Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden storfstievel storfstievel over Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had TIGERMANIA TIGERMANIA over Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi CCpl CCpl over Smaakmaker van SK Beveren maakt indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over "Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage TatstOn TatstOn over Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford TatstOn TatstOn over Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit JoskeDN JoskeDN over Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved