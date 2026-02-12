Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

Charleroi zag zijn bekerdroom uiteenspatten na een 4-1-nederlaag bij Union SG. De ontgoocheling sloeg om in frustratie in het bezoekersvak, waar het na affluiten even uit de hand liep in het Dudenpark.

Donderdagavond eindigde het bekeravontuur voor Charleroi na een zware nederlaag op het veld van Union SG. De Carolo's gingen met 4-1 de boot in. Voor een aantal supporters was dit moeilijk te verkroppen.

Zo liep het na de wedstrijd even uit de hand in het bezoekersvak. Nadarhekken werden op het veld gegooid, net als Bengaals vuurwerk. Enkele vuurpijlen vlogen zelfs richting de Union-supporters.

Storm Ultras nemen afstand van incidenten

Doelman Martin Delavallee ging zich moeien en na een tijdje werd het opnieuw rustig. Ondertussen kwamen de Storm Ultras met een statement op sociale media, waarin hij duidelijk maakt dat het niet akkoord gaat met wat er zich afspeelde in het Dudenpark na afloop.

"We veroordelen elke vorm van pyrotechniek op of naast het veld. Het heeft geen zin en ondermijnt het werk van iedereen die zich inzet voor spektakels", klinkt het via hun sociale media. "De nederlaag is logisch. Sportief gezien, en zelfs met veel strijd, moeten we ons met opgeheven hoofd neerleggen bij het resultaat — zeker met tien man."

"De ontgoocheling is begrijpelijk en past bij wat je voelt wanneer een finale zo dichtbij lijkt. Bedankt aan de spelers voor dit moedige parcours, met respect voor de kleuren. We blijven meer dan ooit in hen geloven", besluiten de Storm Ultras.